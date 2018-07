Mercato, tra Favilli e Quagliarella all’Udinese spunta Verde

UDINE. Non solo Andrea Favilli e non solo la romantica idea di riportare a Udine Fabio Quagliarella. Al prossimo ballo delle punte in casa bianconera potrebbe partecipare anche Daniele Verde, l’ultimo dei nomi inseriti in ordine di tempo nella casella “obiettivi” perseguibili, quelli sui quali il club dei Pozzo sta lavorando, rivolgendosi all’ufficio del responsabile dell’area tecnica Daniele Pradè.



É lui l’uomo più ricercato al telefono in questi giorni, e non solo dai giornalisti, visto che una chiamata è stata spesa anche dal ds della Roma Monchi, ieri al rientro da Dallas, col quale Pradè avrà un incontro in settimana. L’argomento sarà, appunto, Daniele Verde, il classe ’96 napoletano che la Roma si è riportata a casa dopo il prestito al Verona, e con il quale ora la società giallorossa vorrebbe fare una plusvalenza. I portoghesi del Porto e i francesi del Reims e del Bordeaux hanno chiesto informazioni sul giocatore e così hanno fatto pure gli spagnoli dell’Alaves, a dimostrazione che l’attaccante esterno dal piede mancino ha fatto vedere più di qualcosa nella tribolata annata trascorsa a Verona in casa Hellas, conclusa con quattro gol in 33 partite. All’Udinese può interessare per la sua disinvolta capacità di giocare sul piede invertito, con cambio di passo e dribbling incorporato, in linea con i prerequisiti tecnici che servono agli attaccanti esterni voluti da Velazquez. All’occorrenza può anche essere schierato alle spalle della punta, e per caratteristiche non andrebbe certo a pestarsi i piedi con Lasagna o Vizeu.



Definito il giocatore, non rimane altro che attendere se Verde può scalzare Andrea Favilli dalla prima scelta di casa Pozzo, con lo juventino sempre nel mirino. A Genova Enrico Preziosi fa sapere alla stampa locale di avere in pugno il giocatore, ma la trattativa non è affatto conclusa, come noto, e dall’acquisto per 10 milioni, con diritto di ricompera alla Juve per 24 milioni più bonus, si è passati ai cinque milioni per il prestito e i sette per il riscatto, in un’operazione da 12 milioni, dunque, che potrebbe agevolarne la chiusura in sede di stipula contrattuale. Ecco perché l’Udinese si sta cautelando guardando a valide alternative, come appunto Verde, ma anche Fabio Quagliarella, avvicinabile sempre con i buoni uffici dell’ex doriano Pradè.



A proposito di buoni uffici, a Frosinone stanno davvero facendo il possibile per convincere Danilo al cambio di casacca. Il ds dei ciociari Ernesto Salvini si sta facendo in quattro, sull’asse dei buoni rapporti con i friulani (Hallfredsson è a un passo), ma l’impressione

è che sarà la volontà di Danilo a sciogliere il nodo, consapevole che a Udine potrebbe fare panchina tutta la stagione. Infine, sembra sfumata la possibilità di un passaggio dial Chievo, col difensore che vorrebbe andare a Empoli. —