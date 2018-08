Pordenone a Pescara in campo alle 20.30, Tesser avrà anche Candellone

PORDENONE. Una giornata di frenetiche trattative per il Pordenone e in particolare per l'uomo-mercato neroverde, Matteo Lovisa.

Obiettivo: completare la rosa a disposizione di Attilio Tesser prima possibile. Anche in vista dell'importante appuntamento di Coppa Italia in programma domenica (inizio alle 20.30) allo stadio Adriatico di Pescara, al cospetto della formazione biancazzurra allenata da Bepi Pillon, che milita in serie B. A proposito di cadetteria: ieri confermata l'esclusione dell'Avellino, pertanto rimangono 7 i posti da colmare nella prossima C.



La prima buona notizia per i tifosi neroverdi è giunta da Torino, sponda granata. Finalmente definito, infatti, il prestito dell'attaccante Leonardo Candellone (classe '97) sino al giugno del prossimo anno.

Di conseguenza, il giocatore, già agli ordini di mister Tesser nel corso del ritiro di Arta Terme, ma non utilizzabile a Bergamo, sarà a disposizione per il match con il Pescara. Proprio in Carnia Candellone si è messo particolarmente in luce, segnando nelle partitelle disputate dal Pordenone con Arta Terme e Brian, e confermando le lusinghiere referenze giunte da Bolzano. Nell'ultima stagione, infatti, con la maglia dell'Alto Adige, in cui è approdato a gennaio dalla Ternana (serie B), ha realizzato 5 reti, contribuendo all'exploit degli altoatesini, arrivati a un passo dalla finalissima dei playoff di serie C.



Con l'arrivo dell'ex Torino, club con cui Candellone ha conquistato scudetto e Supercoppa Primavera nel 2015, il reparto avanzato neroverde si può ritenere completo.

Non così per la difesa, che ancora attende un portiere d'esperienza e un centrale. Sul primo versante, la giornata di ieri ha fatto registrare un importante, ma non ancora decisivo, passo avanti verso l'estremo difensore del Padova, Giacomo Bindi (classe '87). L'incontro tra le parti sembra aver posto le basi per il buon esito della trattativa. Rimangono da limare alcuni dettagli (la buonuscita del giocatore dal Padova?), ma salvo colpi di scena Bindi ha vinto il ballottaggio con Davide Facchin ('87), svincolatosi dalla Reggiana.



Intanto, si arricchisce la lista dei giovani ramarri che approdano a club di serie A. Dopo le partenze di Giulio Doratiotto ('04) alla Juventus, Nicolò Biral ('04) all'Atalanta e di Federico Secli ('02) al Bologna, il Pordenone ha comunicato il trasferimento del centrocampista Matteo Borsoi ('03) alla Spal. Il giocatore si era messo in evidenza nella scorsa stagione nelle fila degli under 15 nazionali.

Nell’arco dell’ultima annata è stato pure un punto di forza della rappresentativa di

categoria allenata da Daniele Arrigoni. Rimanendo in tema di giovani, la scuola calcio neroverde ha aperto le iscrizioni per atleti (classi 2012 e 2013) e atlete (nate dal 2005 alla 2011): adesioni al De Marchi dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.