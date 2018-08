Favilli è del Genoa, all’Udinese in ballo Quagliarella e mister X

UDINE. Il cerchio si stringe. Preso atto dell’impossibilità di acquistare Caprari (la Sampdoria non intende assolutamente privarsene) e dell’accordo trovato tra Juventus e Genoa per il passaggio di Favilli in rossoblù (manca solo l’ok del giocatore), per l’Udinese resta ancora possibile la pista che porta a Fabio Quagliarella, peraltro non semplice perchè anche in questo caso a Genova non vorrebbero privarsi di lui.

Sul taccuino del responsabile dell’area tecnica Daniele Pradè c’è anche un altro nome che al momento rimane top-secret. L’importante è che si tratti di una punta affidabile, che conosca il campionato italiano proprio come Quagliarella visto che al momento Vizeu, com’era abbastanza logico aspettarsi, non può essere ancora pronto per un campionato complicato come quello italiano.



Quagliarella, lo abbiamo sottolineato più volte, accetterebbe volentieri il trasferimento a Udine dove tra l’altro, troverebbe pronto un contratto biennale da circa 800 mila euro l’anno a differenza di Genova dove la Sampdoria nicchia a rinnovargli un accordo che scade a giugno 2019 (1,2 milioni l’ingaggio). Pradè osserva a distanza consapevole che con il passare dei giorni qualcosa potrebbe succedere magari grazie al lavoro di intermediazione del procuratore di Fabio, l’avvocato Beppe Bozzo.



Curioso notare come la Sampdoria sia volata ieri in Inghilterra per disputare due amichevoli: la prima oggi contro il Fulham, la seconda sabato a Londra contro il Watford della famiglia Pozzo. Chissà che non possa essere questa l’occasione per un approccio di Gino Pozzo con i dirigenti blucerchiati (Pradè, invece, è annunciato a Klagenfurt per la sfida dell’Udinese con l’Hannover 96).



In casa bianconera stanno seguendo anche la pista Verde. Il giocatore potrebbe fare al caso di mister Velazquez nel caso in cui dovesse partire Rodrigo De Paul. La Fiorentina continua a non trovare l’accordo con la Juventus sulla formula del trasferimento di Pjaca e l’argentino rimane una valida alternativa, ma solo alle condizioni di Pozzo che per lui vuole più degli 8 milioni offerti dalla Viola.



Per quanto riguarda la voce entrate l’Udinese oltre a una prima punta di ruolo cerca anche un difensore centrale. La priorità è un elemento esperto.

Il nome più caldo al momento rimane quello dell’argentino Silvestre, di proprietà della Sampdoria e sul quale ci sono anche Frosinone (che però rinuncerebbe con l’arrivo di Danilo) e Parma. In calo le quotazioni di Andreolli (il Cagliari tempo fa lo aveva proposto in uno scambio con Danilo). Un altro obiettivo dell’Udinese è il greco Dimitrios Nikolau, in forza all’Olympiakos, classe ’98 ma già

con una buona esperienza a livello internazionale visto che ha disputato l’ultima Champions League.

É un mancino e in quel caso oltre a Danilo partirebbe anche Nuytinck e il pacchetto dei difensori centrali sarebbe composto dai due nuovi arrivi, Opoku e Wague.