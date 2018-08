Litigio e multa: Pradè caccia Danilo dal ritiro

UDINE. Litigio, allontanamento dal ritiro e multa. Ecco i motivi per cui Danilo Larangeira non era nella lista dei convocati lunedì per l’amichevole con l’Al Wehda Mekka. Il difensore brasiliano è stato rispedito a Udine dal responsabile dell’area tecnica Daniele Pradè con il quale Danilo ha avuto un confronto verbale particolarmente acceso sabato sera dopo la gara con il Leicester.

Il giocatore avrebbe manifestato in maniera aggressiva il suo malcontento per le ripetute panchine a cui l’ha costretto mister Velazquez (Danilo ha giocato nel primo tempo solamente contro l’ND Gorica) facendo intendere che le decisioni sarebbero prese in realtà dall’alto e non dal tecnico. Impossibile per Pradè ignorare il comportamento di Danilo.



Fa specie che il giocatore sia caduto dalle nuvole. Non è una novità, infatti, che il difensore non rientri da tempo nei programmi dell’Udinese. Troppo deludente il comportamento di Danilo specialmente come punto di riferimento del gruppo nell’ultima stagione e non solo.

La società ha fatto di tutto per tenere nascosto l’episodio che però non poteva non venire a galla quando da lunedì il numero 5 ha cominciato ad allenarsi assieme alla decina di giocatori che la società considera fuori dal suo progetto e che lavorano regolarmente al centro sportivo Bruseschi agli ordini di un tecnico. Non solo. Danilo domenica sera è stato avvistato in un locale a Trieste.



Questo spiacevole episodio, se lo augurano un po’ tutti, potrebbe dare un’accelerata per il trasferimento dell’ormai ex capitano bianconero al Frosinone. Il giocatore avrebbe rivelato di essere disponibile ad andare in Ciociaria a patto che il club neo promosso in A gli garantisca l’ingaggio di due anni da 600 mila euro a stagione previsto dal contratto che lo lega all’Udinese.

Per il momento il giocatore si allenerà a Udine fino a sabato, poi all’inizio della prossima settimana la sua posizione all’interno del gruppo bianconero verrà riesaminata. Non è escluso, però, che per allora Danilo abbia già fatto le valigie per Frosinone. Là troverà Emil Hallfredsson che proprio ieri ha firmato il nuovo contratto con il club del presidente Stirpe. Il trasferimento dall’Udinese al Frosinone è a titolo definitivo.



Un altro giocatore sul piede di partenza

. Nei giorni scorsi si era parlato del Chievo come possibile destinazione, poi ha preso corpo l’idea Empoli, ma il club toscano non pare garantirgli l’ingaggio in essere all’Udinese. L’ultima offerta è arrivata dalla Turchia ma il giocatore continua a tergiversare.