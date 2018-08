Udinese, i tifosi stanno con Pradè: «Fa rispettare le regole». Danilo vicino al Frosinone

UDINE. Pradè ha allontanato Danilo dal ritiro e lo ha multato: questa decisione ha incontrato il favore dei tifosi bianconeri, che attendevano da anni una figura dirigenziale con il carisma e il potere adatto a fare ordine. Insomma, il popolo bianconero voleva proprio questo. E lo dice chiaramente anche attraverso i social network.



Su Facebook, per esempio, Renato Mizzaro lo dichiara in tono decisamente liberatorio: «Finalmente abbiamo un direttore sportivo con i contro...», un concetto che anche sulle pagine Instagram corre veloce tra un «Finalmente» di paolo_scussel.drg e un «Era ora che arrivasse chi mette in riga questa squadra» di Paolo Bianco. «Bravissimo Pradè – posta Dionisio Canton –, finalmente un direttore con le p...le», ed Enea Dagostino aggiunge: «Indipendentemente da come andrà la vicenda Danilo, tanto di cappello al signor Pradè. Finalmente un buon motivo per tornare ad essere orgogliosi di questi colori. Chapeau».



Insomma, un plebiscito per il nuovo responsabile dell’area tecnica bianconero, che si è già conquistato la tifoseria. Potrebbe, ora, mettere la ciliegina sulla torta con gli ultimi colpi di mercato, anche se per registrare quelli in entrata bisognerà probabilmente attendere l’ultima settimana utile. Di questo è convinto lo stesso Pradè, che sta valutando profili importanti per l'attacco e la difesa, e potrebbero arrivare entrambi dalla sua ex squadra, la Sampdoria. Resta caldo il nome di Quagliarella, che è in cima ai desideri friulani, mentre è riservatissimo quello del difensore. Ieri, nel frattempo, è stato ceduto a titolo definitivo Ewandro all’Austria Vienna, mentre Bochniewicz dovrebbe tornare al Gornik. Sono forti, invece, le pressioni del Palermo per avere Angella, che ormai non fa parte del progetto di Velazquez, come altrettanto pressanti sono le avance del Frosinone proprio per Danilo, che potrebbe lasciare spazio all’arrivo di Ariaudo. Sembrano essersi placate nel contempo le attenzioni sempre del Frosinone per Scuffet, che non è più così scontato faccia il secondo a Sportiello.



Giornata non decisiva, quindi, quella di ieri in chiave mercato per l’Udinese, che ancora deve fare l’ultimo regalo ai suoi tifosi, che attendono almeno un nome importante per l’attacco. Inutile dire che la gente friulana vorrebbe riabbracciare proprio Quagliarella.