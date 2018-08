Attenzione social-sostenitori: chi insulta rischia il daspo

UDINE. La Figc ha deliberato alcune modifiche all’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva, che entreranno in vigore con la stagione che inizierà tra due settimane.

Lo scopo finale, condiviso con Coni, Ministero dello Sport e dell’Interno, è quello di combattere il tifo pericoloso e di rendere al contempo gli stadi fruibili per tutti. Tra i punti evidenziati dalle nuove regole c’è anche il controllo da parte delle società del comportamento dei propri tifosi, che possono ritrovarsi anche a dover gestire un vero e proprio Daspo.



I supporters dovranno, quindi, fare attenzione ai propri comportamenti, ma anche a quello che postano e scrivono sui social network. Per monitorare la situazione ogni club potrà avvalersi del Supporter Liason Officer, che potrà in casi di particolare rilevanza (atti e dichiarazioni gravi che possano andare contro ai concetti di correttezza e antiviolenza) decidere assieme ai dirigenti societari di procedere nei confronti dei sostenitori segnalati.

A seconda del tenore dei contenuti pubblicati, i tifosi possono essere semplicemente richiamati dalla società, che può in casi estremi anche bloccare l’abbonamento o negare l'emissione del biglietto. C’è chi vede in questo il rischio di censura nei confronti di chi vuole criticare l'operato della propria squadra del cuore, ma i “Daspo” societari rientrano nel processo di fidelizzazione

dei tifosi iniziato già da qualche tempo.

Le forze dell'ordine, inoltre, potranno acquisire per motivi di sicurezza i filmati e le foto che i tifosi postano sui propri profili e che ritraggono situazioni di risse, lancio di oggetti o tafferugli che avvengano negli stadi.