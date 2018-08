Ecco come Fofana si sta riprendendo l’Udinese

UDINE. Non è tempo di bilanci, ma dovendo scegliere il giocatore dell’Udinese che già faceva parte della rosa lo scorso anno che in questo primo mese di lavoro ha sorpreso per intraprendenza e disponibilità, non avremmo dubbi nell’indicare Seko Fofana.



L’ivoriano, dal punto di vista della personalità e dell’intraprendenza sembra un giocatore completamente diverso da quello dell’ultima stagione chiusa peraltro con un gol tutt’altro che banale, quello dell’1-0 sul Bologna all’ultima giornata e che ha siglato la salvezza matematica dei bianconeri.



La frattura del perone nel marzo del 2016 in occasione della gara casalinga con la Juventus ne ha sicuramente minato il fisico e la testa. Non era sereno Fofana e in campo lo si è visto.

Tecnicamente non è e non sarà mai un fenomeno, ma vederlo sbagliare anche gli appoggi più elementari aveva dell’incredibile. Infilatosi in quel vortice di paura che ha attanagliato un po’ tutta la squadra nel girone di ritorno, Fofana sembrava un giocatore destinato a partire. Poi Gino Pozzo ha pensato di inserirlo in quella lista di giocatori da far visionare in presa diretta da Velazquez. Ebbene, con il tecnico spagnolo Seko ha giocato sempre e pure bene. Stefano Antonelli, operatore di mercato, dopo la gara di Klagenfurt con il Leicester ci aveva confessato: «Sembra rigenerato, gioca spensierato, senza paura: pare un altro».



Lo diceva Delneri, ma lo sostenevano un po’ tutti che Fofana è centrocampista adatto a una mediana a tre, Velazquez durante il ritiro lo ha sempre impiegato come mediano davanti alla difesa in coppia con Mandragora.



Le caratteristiche dei due si integrano bene: più ordinato, disciplinato e abile in fase di interdizione l’ex juventino, più istintivo e fisico l’ivoriano. Nel gioco dei doppioni Fofana dovrebbe giocarsi il posto con Behrami rispetto al quale parte sicuramente in vantaggio.



Sembrava destinato a partire. Un pensierino su di lui lo aveva fatto inizialmente la Lazio, poi si era fatta avanti concretamente la Sampdoria: «Fofana? É un giocatore che mi piace, ma a Udine come in giro per il mondo sapete quanti ce ne sono che prenderei», aveva detto il dirigente della Sampdoria Walter Sabatini.



A Genova hanno poi deciso di puntare decisamente su Jankto. Fofana, invece, andava studiato da Velazquez che non più tardi di due giorni fa, pur non amando parlare dei singoli, si è soffermato sul suo numero 6: «Mandragora

e Machis mi sono piaciuti, ma ha fatto bene anche Fofana».E così oggi Seko, a meno di proposte indecenti che difficilmente arriveranno, si ritrova fuori dal mercato e con davanti un’altra stagione da vivere a Udine. Da protagonista e senza alti e bassi.