La Gsa ritrova Gemona: dal 20 tutti al lavoro nella città porta fortuna

UDINE. Sarà per il terzo anno consecutivo Gemona a ospitare il ritiro estivo dell’Apu Gsa dal 21 al 26 agosto. E così, la città che si è meritata il titolo di Sportland anche dando casa e strutture ai più noti campioni dell’atletica sudafricani (Wayde van Niekerk è solo il più noto), apre le proprie strutture per una delle eccellenze sportive del Friuli.



Ieri a presentare il ritiro della squadra del presidente Pedone c’erano il gm Davide Micalich e il sindaco di Gemona, Roberto Revelant, accompagnato dall’assessore allo sport, Mara Gubiani. «Siamo molto contenti di tornare qui pure quest’anno – ha spiegato Micalich -, anche perché finora ci ha portato bene: siamo stati a Gemona prima del derby contro Trieste e abbiamo vinto.

Le strutture e gli impianti sono al top e vogliamo ringraziare il Gemona Basket che ci consegna tutte le chiavi. Quello tra noi e Gemona è un rapporto nato dalla passione e dalla lungimiranza dell’ex sindaco Paolo Urbani e che vogliamo continui pure nel corso della stagione».

«Abbiamo un’impiantistica straordinaria – ha sottolineato il sindaco Revelant – e un territorio appetibile, anche se lontano da qui in pochi lo sanno. Mi auguro che l’Apu Gsa sia veicolo del nostro progetto Sportland in tutta Italia. In un paio d’anni saremo in grado di realizzare con l’aiuto della Regione altre due palestre per sviluppare la pallacanestro e la pallavolo». Prima di salire a Gemona coach Cavina ritroverà i suoi ragazzi al Carnera domenica 19 alle 18.30 nel corso di un incontro che sarà aperto a tutti i tifosi che potranno conoscere i nuovi e salutare i vecchi giocatori.

Lunedì 20, invece, si inizierà a fare sul serio con due allenamenti, alle 10 e alle 18, e dal giorno successivo la sede delle fatiche sarà Gemona, con logistica all'hotel Willy. Qui la Gsa lavorerà sempre al ritmo di due sedute quotidiane fino al 25, perché il 26 è previsto un solo allenamento mattutino e quindi il rientro a Udine.

Dal 27 la squadra

lavorerà al Carnera, ma farà ritorno a Gemona martedì 28 per giocare la prima amichevole di stagione nel palazzetto di via Praviolai contro la Virtus Padova. La seconda gara di preseason è prevista sempre nella città del sindaco Revelant sabato 8 settembre contro gli austriaci del Kapfenberg.