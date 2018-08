Stefani sarà neroverde “a vita”, tutti i nuovi pronti per Pescara

PORDENONE. A vita. Il Pordenone innalza la sua “bandiera” proprio alla vigilia di un altro appuntamento di prestigio, ovvero la sfida di domani sera a Pescara nel secondo turno di coppa Italia.

Uno dei tanti di questo trienno in cui Mirko Stefani ha preso in mano la difesa neroverde e con la fascia da capitano ha guidato l’intero gruppo a risultati importanti: tre qualificazioni ai playoff consecrutive, di cui due approdate in semifinale, e la meravigliosa cavalcata in coppa Italia dell’anno scorso, culminata nella notte di San Siro con l’Inter. Ma il Pordenone guarda oltre e intende farlo proprio con il suo capitano.



Per questo ieri il club neroverde ha sottoscritto il prolungamento del contratto con uno dei giocatori più rappresentativi della sua rosa: Stefani si è così legato al team cittadino sino al giugno del 2020. Un anno in più rispetto alla scadenza precedente.

Un riconoscimento non da poco per un giocatore che ha già compiuto 34 anni. Un premio meritato per quanto l’ex Milan ha mostrato in riva al Noncello. «Sono davvero felice – ha commentato Stefani – per questo ennesimo attestato di stima. Ringrazio il presidente Lovisa e tutta la società, che in questi anni ha dimostrato di voler intraprendere un percorso di crescita costante. A cui sono orgoglio di aver dato e di dare il mio contributo».



Il rinnovo di Stefani, come detto, giunge a poche ore di un altro match destinato ad arricchire il corposo libro neroverde degli ultimi anni. La trasferta a Pescara, al cospetto di una formazione di serie B, pare sulla carta proibitiva. Ma è proprio il capitano a spingere i suoi compagni verso l’ennesimo exploit di Coppa, dopo quello di Bergamo all’esordio e quelli, memorabili, della scorsa stagione con Cagliari e Inter.

«A Pescara – fa sapere Stefani – dobbiamo giocare con tanta voglia. Di fare bene e di stupire. Non partiamo di certo sconfitti. Se metteremo in campo la giusta convinzione, possiamo fare un’ottima prestazione e superare il turno».



Intanto Tesser si gode rientri a dir poco importanti. Come quello di Salvatore Burrai, pure in gol (su rigore) nell’ultima amichevole di Carlino. A Pescara il regista dovrebbe riprendersi il suo posto, a scapito del giovane Lovisa, che l’ha comunque egregiamente sostituito a Bergamo.

Ma non sono escluse sorprese, visto che nel primo tempo del test con la squadra di De Agostini il tecnico neroverde ha schierato assieme Lovisa, Burrai e Gavazzi. Per quest’ultimo, è ancora atteso l’ok della Figc.

Possibile anche il debutto del difensore Alberto Barison.

Qualche apprensione, invece, per Gerardi e Bombagi, che non hanno preso parte alla sgambata in terra udinese. Per entrambi, in ogni caso, dovrebbe scattare la convocazione: la lista sarà diramata oggi dopo la rifinitura mattutina e prima della partenza per l’Abruzzo.