Balotelli torna in Friuli e festeggia il suo compleanno a Lignano 

Mentre l’Udinese affrontava al Friuli il Benevento sul web comparivano le prime foto. Non banali, perché a Lignano, nella torrida Lignano a un passo ormai da Ferragosto, è comparso nientemeno che il centravanti della Nazionale, Mario Balotelli. Che ci fa super Mario in Friuli? Beh, basta leggere la sua carta d’identità per capire perché ha indirizzato la sua Ferrari nera verso Est: oggi, domenica 12 agosto, Balotelli compie 27 anni e la festa sarà in Friuli.



Sabato ha giocato tranquillamente con gli amici sul prato dell’Hotel Falcone a Sabbiadoro, proprio di fronte al Municipio. Due calci al pallone come un turista qualsiasi. Solo che l’ex Inter, City, Milan, Liverpool e Nizza, dove ha giocato un’ottima ultima stagione, è uno dei più forti attaccanti del mondo, almeno per il talento che madre natura gli ha dato. Balotelli è al momento senza contratto. Esaurita l’esperienza al Nizza, stava per accasarsi al Marsiglia dell’ex tecnico della Roma Rudy Garcia, poi sulle sue tracce si è messo il Parma. Ma le pretese dell’assistito di Mino Raiola finora hanno fatto scappare tutti i pretendenti: 3-4 milioni l’anno. Si dice che il bomber sogni il Napoli.



È chiaro, la voglia di non perdere l’appena ritrovato posto in azzurro, indurrà, salvo qualche club voglia esaudire il manager, l’attaccante ad abbassare le pretese. Ma una cosa è certa: nei radar dell’uomo mercato dell’Udinese, Daniele Pradè, men che meno del proprietario

Gino Pozzo, non è comparso Super Mario. Questione di budget, di monte ingaggi. Eppure il profilo di attaccante che i bianconeri stanno cercando è identico a quello dell’ex Nizza. Prima punta con libertà di svariare. Che coppia sarebbero lui e Lasagna. Ma apriamo gli occhi va. Meglio.