Floro Flores dalla serie A al Cjarlins: il suo futuro potrebbe essere in Friuli

CARLINO. Antonio Floro Flores al Cjarlins/Muzane? Sembra fantascienza calcistica, ma l’ipotesi è più vicina alla realtà di quanto si possa immaginare. L’ex attaccante anche dell’Udinese (140 presenze e 26 reti per lui in serie A nelle 4 stagioni e mezzo disputate in bianconero tra il 2007 e il 2012) ha infatti appena interrotto la trattativa che pareva dovesse condurlo allo Spezia in serie B dopo la rescissione del contratto da 500 mila euro annui che lo legava al Chievo, e ha chiesto il permesso di allenarsi con i celestearancio di patron Vincenzo Zanutta.



Detto fatto, l’attaccante napoletano si è presentato a Malisana mettendosi a sudare agli ordini di mister Stefano De Agostini e il direttore sportivo Alessio Battistig assicura che il Cjarlins/Muzane si sta adoperando per indurlo a intraprendere questa avventura.



Non è un mistero che Floro Flores sia attaccatissimo al Friuli e il suo eventuale approdo a Carlino potrebbe spostare non poco gli equilibri in una categoria come la Quarta serie. Si tratta infatti pur sempre di un attaccante di soli 35 anni, con un curriculum che narra di 274 presenze complessive in serie A (con 52 segnature) e 202 in serie B (46 reti), oltre a 10 caps e un gol nella massima serie spagnola con il Granada.



Floro Flores è reduce dall’esperienza al Bari in B iniziata nel gennaio nel 2017 che lo ha visto accumulare 40 presenze con un bottino di 7 segnature, e la sua assoluta professionalità è garanzia di una condizione fisica di tutto rispetto.



Il presidente Vincenzo Zanutta sogghigna soddisfatto da Londra, dove si trova per una vacanza che si concluderà lunedì, ma preferisce volare basso. «Floro Flores – conferma – continuerà ad allenarsi con noi, ma è inseguito da 4 o 5 società di serie B. Lui vorrebbe però riuscire ad accasarsi ancora in serie A e al momento la situazione è questa. Poi, non dovesse concretizzarsi qualcosa, tutto può accadere».



È comunque già da qualche tempo che Zanutta punta al “colpo grosso”

per aumentare la visibilità della squadra e del marchio aziendale a lei legato, e chissà che dopo il naufragio dei tentativi già operati nella passata stagione con Cristian Obodo e un paio di mesi fa con Gianpiero Pinzi non sia proprio questa la volta buona. —