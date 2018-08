Udinese-Sampdoria: dall’amato Quagliarella al bizzoso Jankto, ecco gli ex che tornano al Friuli 

«Scusate, ma Fabio Quagliarella torna davvero?». Con l’applausometro del mercato bianconero – appena concluso – l’attaccante di Castellammare di Stabia avrebbe fatto il pieno, considerando la frequenza delle domande dei tifosi piovute in redazione durante l’estate sul possibile rientro in Friuli del Quaglia, dopo una vita in serie A tra Napoli, Juventus e Torino. Domenica tornerà davvero, ma avrà ancora addosso la maglia della Samp.



Peccato, dirà più di qualcuno. E molti saranno quelli che gli riserveranno un battimani convinto, magari anche un coro, non solo per quella mancata esultanza quando vestiva il granata del Toro. Fabio ha lasciato un pezzo di cuore qui, tra il 2007 e il 2009: l’apice con il Werder Brema, nei quarti di finale di Coppa Uefa, quando segnò il gol della speranza in Germania e riportò in parità l’Udinese nel ritorno con una doppietta, prima della risposta fatale di Diego, agevolata dalla tattica suicida di Pasquale Marino.



Poteva ritornare qui Quagliarella, per i tifosi sarebbe stato un bagno d’entusiasmo: le vie del mercato non hanno permesso il déjà-vu, qui è arrivato un polacco tutto da conoscere, là è rimasto un bomber che però stenta a ritrovare la maglia da titolare per la presenza di Defrel, del rampante Kownacki, di Caprari (squalificato domenica, però). E dire che il Doria vuole anche ingaggiare un attaccante svincolato dopo aver fallito l’assalto a Zaza.



Insomma, se non lo usate potevate anche sganciarcelo Fabietto, caro presidente Ferrero. Anche perché da un paio di anni l’asse Udine-Samp funziona, seppur per salutare alcuni irriconoscenti: il più innocuo Bruno Fernandes, finito poi allo Sporting Lisbona, capace di sottolineare ai portoghesi di Record che se ne andò da Udine perché non voleva «rimanere nel piccolo». Qui molti non dimenticano i grandi “flop”. Un po’ quello che è successo con Luis Muriel, famoso in Friuli più per la pancia che per il repertorio tecnico sopraffino. Ora è al Siviglia, nella parentesi blucerchiata ha fatto in tempo ad essere fischiato da tutto l’impianto dei Rizzi e a rispondere a gesti al pubblico dopo un rigore trasformato nel maggio 2017, quando in panchina c’era Delneri con Danilo capitano. Fu lui – guadagnandosi l’espulsione – a prenderlo per il collo con una delle ultime “giocate” memorabili della carriera friulana.



In campo con l’Udinese c’era allora Jakub Jankto, l’altro ex che domenica sarà accolto in modo diametralmente opposto rispetto al Quaglia. Senza badare alla diplomazia, stavolta potrebbe essere Gianpaolo Pozzo a prenderlo per un orecchio, come quegli scolaretti indisciplinati che si lamentano della punizione dopo aver marinato le lezioni per un quadrimestre. Il bizzoso Kuba (il soprannome in spogliatoio) se l’è presa col paròn prima della cessione alla Samp in un’intervista a Ceska Televize, la tv di Stato ceca. «In ritiro mi sentivo come uno schiavo: non era per nulla un albergo di lusso, eravamo nel peggior albergo di Udine.

La proprietà? Le cose di cui sopra sono state decise da Gianpaolo Pozzo, di cui non voglio parlare». Il clou di una stagione vissuta da insofferente, anche nei confronti dei tifosi. Domenica gli faranno capire che quel principino di Praga con la puzza sotto il naso non piaceva troppo...