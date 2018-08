L’Udinese riparte al Friuli dalla Samp con la voglia di trasformarlo in un fortino

UDINE. C’è la Samp stasera e sotto sotto si riparte con quella benedetta voglia – o maledetta, questione di punti di vista – di tornare a rivedere l’Udinese nel suo fortino. Non si può interpretare diversamente il dato delle 12.926 tessere staccate nella campagna abbonamenti (conclusasi ieri), record per lo stadio dei Rizzi versione new look, senza pista, senza tanti spazi vuoti e tristi. Il nodo (da sciogliere) è che allora, in un teatro oggettivamente grigio, il Friuli era un fortino, l’Udinese lottava, piaceva e vinceva spesso e volentieri in casa. Anche perché aveva una squadra più forte e un’identità tattica precisa, “stampata”.



Il señor Julio ci sta provando. Vuole dare alla squadra un gioco più spumeggiante, la società, senza cadere in tentazioni care ad altre piazze, ha prodotto un mercato interessante, seppure senza lustrini. “Tot” entrate, “tot” uscite. Ma in definitiva era quello che si chiedeva ai Pozzo da quando Alexis Sanchez non fu mai sostituito, dando avvio a un lento depauperamento del tessuto tecnico della squadra che ha irrigidito le posizioni, aprendo la forbice della passione: da una parte la proprietà, dall’altra la tifoseria. Invertire la rotta tutto d’un tratto è difficile. Prendete il flop in Coppa Italia, contro il Benevento: con la sconfitta si sono materializzate di colpo la sfiducia, le sbuffate di chi non si fida, i cori di delusione. Ecco perché la reazione di Parma, sul 2-0 per i padroni di casa, è un segnale incoraggiante in quest’ottica, un pareggio che a livello di morale vale più di un punticino, non solo perché l’Udinese quella partita ha tentato di vincerla nel finale. Rappresenta il primo passettino verso una tifoseria che, sfiorando i 13 mila abbonati, ha voluto credere nella svolta.



Insomma, stasera i bianconeri devono cominciare a ripagare la fiducia del proprio pubblico. Il menù non propone un piatto semplice. La Sampdoria con Giampaolo è diventata un’avversaria di spessore, con un’identità tattica ben precisa (un trequartista dietro a due punte, una dovrebbe essere l’amato ex Fabio Quagliarella) e un gioco piacevole. La scorsa primavera si è un po’ “spenta”, ma guardando all’Udinese si tratta di una macchina che ha perso qualche colpo, laddove quella bianconera si è letteralmente inchiodata nella corsia del girone di ritorno col motore in fiamme. Velazquez per cercare di sfruttare lo slancio della rimonta

al Tardini e cominciare col piede giusto in casa dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 (che spesso diventa un 4-1-4-1 con Mandragora davanti alla difesa e Lasagna unica punta) e lasciare bomber Teo e D’Alessandro “di riserva”. Fiducia nell’undici visto a Parma, pare di capire.