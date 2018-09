«A polenta e frico sto tornando me stesso»: Van Niekerk riabbraccia il Friuli e si allena

Sudafricano di nascita, friulano d’adozione. Wayde van Niekerk, primatista mondiale dei 400 piani, ha eletto Gemona come sua seconda casa. Una casa che lo ha accolto a braccia aperte e che lui vuole rendere orgogliosa delle sue vittorie e delle sue medaglie. «Sono e sarò sempre grato a questo territorio che mi ha fatto crescere e mi ha aiutato a diventare quello che sono. Ora sta a me e ai miei compagni che si allenano qui rendere orgogliosa Gemona e la sua gente di noi».

Un’impresa non difficile visto il medagliere degli atleti sudafricani che dal 2009 a oggi sono passati dal Friuli. Nell’ultimo anno è mancato all’appello, però, proprio lei, Wayde, a causa di un brutto infortunio.«Posso dire di stare bene. Sono contento. I progressi ci sono anche se sono stati lenti, ma ora posso spingere più forte e sento che va sempre meglio. C’è voluta molta pazienza, è stato un processo lungo ma sto tornando il vero io».«Una data precisa non me la sono fissata. Mi sono focalizzato nella lettura di ciò che il mio fisico mi suggerisce e sarà il mio corpo a farmi capire quando sarà il momento giusto per tornare in gara».«Fortunatamente i campionati del mondo di Doha si svolgeranno tardi, tra settembre e ottobre del prossimo anno, e quindi l’idea è di concentrarmi per arrivarci nel migliore dei modi. E magari lottare per un’altra medaglia d’oro. Poi penseremo alle Olimpiadi e a tutto quello che arriverà. Sono appena tornato proprio da Doha dove ho testato le risposte alla fatica, in questi giorni sto alternando riposo e allenamento prima di lasciare il Friuli nel fine settimana».«Per me e per i miei compagni ormai Gemona è la nostra seconda casa, dove possiamo concentrarci sugli allenamenti, sulle gare e sui nostri impegni con serenità. Siamo stati accolti fin dal primo giorno molto bene e sentiamo l’affetto della gente attorno a noi».