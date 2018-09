Sensini: «A Velazquez servono tempo e coraggio. Col Toro esame vero»

UDINE. Dal nuovo corso dell’Udinese targato Spagna, all’arrivo in bianconero di due argentini come Musso e Pussetto, dalla Juve di Cr7 che punta alla Champions, al ruolo di sfidante dal quale l’Inter di Spalletti non può sfuggire fino al desiderio di allenare, magari anche in Italia. Nestor Sensini parla di tutto in una pausa tra mille impegni: la visita in sede alla storica segretaria Daniela, un giro per il Friuli a salutare i vecchi amici. Domenica sarà in tribuna al Friuli, martedì seguirà dal vivo a San Siro Inter-Tottenham.



Nestor, lo scorso anno l’Udinese ha subito undici sconfitte di fila. In estate il club ha acquistato tredici giocatori. Cosa le dicono questi numeri?



«Undici ko sono tanti, troppi. Tutti quei nuovi arrivi stanno a significare una voglia di nuovo, il tentativo di rinforzare e rinnovare la squadra».



Come si spiegano tutte quelle sconfitte?



«Con una progressiva perdita di fiducia. Per un allenatore diventa anche difficile intervenire, i giocatori cominciano a vedere ombre anche dove non ci sono».



Gino Pozzo è andato a pescare nella seconda Liga spagnola un allenatore di 36 anni. Un rischio?



«Sicuramente l’Udinese fa scouting non solo di giocatori ma anche di tecnici. L’importante è che a Velazquez venga dato il tempo di lavorare».



Finora si è vista un’Udinese più difensiva che offensiva ...



«Un tecnico come prima cosa cerca di dare equilibrio alla sua squadra. L’Udinese l’anno scorso ha subito 63 gol, ovvio che si partisse da quel dato. Con il tempo Velazquez metterà qualcosa di suo anche nella fase offensiva».



C’è un po’ di Argentina nella nuova Udinese con Musso e Pussetto.



«Conosco meglio il secondo per averlo allenato. A Firenze ha giocato quasi da terzino, lui per dare il meglio deve muoversi negli ultimi trenta metri e tentare l’uno contro uno. Tutta l’Udinese è stata troppo rispettosa dei viola. Serve più coraggio».



E De Paul? È a un bivio: ora o mai più per fare il salto di qualità ...



«Lui ha bisogno di una certa libertà a livello tattico, se riesce a giocare guardando la porta rende al meglio. Dopo due anni d’esperienza in Italia questa è una stagione fondamentale per lui».



Domani c’è Udinese-Torino.



«I granata si sono rinforzati. Mazzarri è un allenatore che lascia sempre il segno sulle sue squadre».



Per il momento non fa giocare la coppia Belotti-Zaza, un po’ come Velazquez con Lasagna e Teodorczyk.



«Con il lavoro e il tempo magari ci arriveranno a questa soluzione. Ma la presenza di un attaccante in più non significa automaticamente segnare più gol».



Quale può essere l’obiettivo dell’Udinese?



«Solo la Juventus può permettersi di dire “quanto siamo bravi”. Attraverso i risultati l’Udinese può costruirsi gradualmente una mentalità e una struttura di squadra».



Il Watford è primo in Inghilterra. Può ripetere secondo lei l’impresa del Leicester che due anni fa vinse la Premier?



«Me lo auguro per i Pozzo, ma credo che ci sia troppa differenza tra squadre come City, Liverpool, Tottenham e Chelsea e le altre. Poi il calcio è imprevedibile e può succedere di tutto, ma credo che già l’ingresso in Europa League sarebbe un grande traguardo».



Cosa ha pensato quando ha saputo del passaggio di CR7 alla Juve?



«Un colpo straordinario. Le dichiarazioni di Ronaldo dopo la vittoria della Champions erano stati un segnale chiaro, ma come tutti immaginavo che andasse al Psg o tornasse allo United».



Lei conosce bene Buffon che ha visto esordire giovanissimo a Parma. Sorpreso dalla sua scelta di andare al Psg?



«Sì, pensavo che smettesse. Si vede che si sentiva ancora competitivo. Gigi è sempre stato un grande agonista».



Chi è l’anti-Juve?



«L’Inter. Spalletti ha cercato di togliersi di dosso questa etichetta parlando di eccessiva pressione, ma non può esimersi: è la sua la squadra con più possibilità di insidiare la Juve».



In Champions, invece, le pressioni saranno tutte sui bianconeri ...



«Con l’arrivo di Ronaldo la Juve si inserisce nel lotto delle favorite assieme a Real Madrid, Barcellona e Manchester City. Le altre italiane, specialmente Napoli e Inter, hanno dei gironi di Champions complicati. Ancelotti è atteso da un lavoro non semplice, ma Carlo lo conosco bene: nel giro di cinque-sei partite troverà la quadratura del cerchio».



Cosa succede a Dybala?



«Dopo due anni di Juventus non è riuscito a trovare la necessaria continuità. Il problema è anche tattico. Qual è il suo ruolo? Seconda punta? Ma la Juve gioca con il 4-3-3».



Che spiegazione si è dato per il deludente Mondiale dell’Argentina?



«Negli ultimi due anni abbiamo cambiato tre ct, Sampaoli è arrivato nelle ultime quattro gare di qualificazione e ci si è affidati esclusivamente a Messi».



Che da solo non poteva risolvere tutti i problemi. Però è anche vero che il suo rendimento tra club e nazionale è molto diverso.



«È anche una questione di interpreti. Al Barça i terzini stanno alti, in mezzo al campo c’è Busquets che ha un computer in testa. Nell’Argentina di oggi l’unico compagno all’altezza è Aguero».



L’Italia al Mondiale non ci è nemmeno andata. Che idea si è fatto?



«Le colpe non erano tutte di Ventura come sta dimostrando l’avvio di Mancini. Roberto non può fare miracoli. Chiesa è bravo, ma è giovane, in Italia non è stato ancora trovato un ricambio generazionale all’altezza».



Secondo lei Balotelli è un campione in grado di trascinare la Nazionale?



«Ha qualità importanti: forza, velocità, gran fisico, tiro in porta, ma ha una sua idea di vedere il calcio che sembra gli impedisca di esprimere tutto il suo potenziale. Deve scattare un clic nella sua testa per fare il salto di qualità, se lo avesse già fatto, con tutto il rispetto, non giocherebbe nel Nizza».



Ultima domanda su di lei. Ha deciso cosa farà da grande?



«Fino a due anni fa ho fatto il tecnico, poi ho avuto un’esperienza al Newell’s Old Boys come direttore sportivo, ma mi piace stare sul campo ad allenare. Ho avuto un paio di richieste, ma sono un tipo particolare e non ho accettato».



Sta forse aspettando una chiamata dall’Italia? Accetterebbe anche una proposta dalle serie inferiori?



«La categoria non è importante. Per esempio: se mi chiamasse l’Udinese o il Parma per lavorare con la Primavera prenderei in considerazione

la proposta. A giugno mi ero iscritto al Supercorso di Coverciano, poi ho dovuto rinunciare perché mio padre ha avuto problemi di salute. Per avere il patentino in Italia avrei dovuto allenare per 5 anni di fila in Argentina, sono arrivato a 4 anni e 7 mesi. Sto alla finestra e aspetto».