L’Udinese spagnola va alla corrida: matare il Toro per esaltare il Friuli

UDINE. Il Toro (da matare), lo spagnolo Velazquez (il toreador) e il Don King delle corride calcistiche, Walter Mazzarri: perché come ti organizza lui le partite all’ultimo sangue in Italia non c’è nessuno, fin da quando salvò una Reggina attaccata all’ossigeno dall’inizio del campionato – era la stagione 2006-’07 – complice una penalizzazione pesantissima.

Poi Samp, Napoli, Inter e perfino il Watford di casa Pozzo dove visse un rapporto conflittuale soprattutto con la lingua di Shakespeare: lui non arrivò neppure al livello dell’inglese di Peppa Pig, prima di gettare la spugna e rituffarsi sulla serie A grazie al Torino.

Oggi l’incrocio con l’Udinese spagnola, così come balla al ritmo delle nacchere anche il Watford: non può essere un caso, è una convinzione di Gino Pozzo. Ma nel calcio parlano i risultati e questo pomeriggio i bianconeri sono attesi per una risposta importante: devono far capire sul campo quanto hanno assimilato del gioco voluto dal “señor Julio”.



Quattro punti, una sconfitta nell’ultima uscita a Firenze, deludendo sotto il profilo della manovra e della proposta tattica, non del carattere: l’Udinese galleggia finora in classifica e nella considerazione degli addetti ai lavori. Vive in una sorta di limbo in attesa di dimostrare quanto vale, quanto potrebbe dare a questo campionato dietro l’atteso 6 di coppe: Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio e Milan, nell’ordine fornito dallo scorso torneo.

Dietro c’è bagarre, ci sono Atalanta e Fiorentina, le due genovesi e il Torino che lottano per un posto al sole: ecco perché, dopo aver perso in trasferta con i viola, rifarsi in casa con i granata non sarebbe davvero male in chiave di classifica e di prospettive future. Il gioco? Sì, l’Udinese deve passare necessariamente attraverso questo nel processo di crescita, anche perché ancora una volta Velazquez non intende sistemare due punte e fiondare dei palloni in attacco per scardinare la difesa di Mazzarri.



Anche questa volta dovrebbe esserci il solo Kevin Lasagna in attacco. Teodorczyk partirà di nuovo dalla panchina e a questo punto bisogna chiedersi se: A) È arrivato all’Udinese davvero sulle ginocchia, senza preparazione; B) Non piace a Velazquez per caratteristiche tecniche; C) Non può giocare in coppia con Lasagna, secondo il tecnico spagnolo. Un rebus da risolvere al più presto, possibilmente senza perdere terreno in classifica e convinzione.

Oggi si rivedrà in campo (a naso) il 4-1-4-1 già ammirato con la Samp: Behrami nel ruolo di libero davanti alla difesa, Fofana e Mandragora a fare da “soffietto” di un mantice che deve alimentare Lasagna, visto che Pussetto (favorito su Machis fiaccato dagli impegni col Venezuela) e De Paul partirano

dalle fasce. Dietro, in difesa, una linea a quattro:– gli olandesi volanti, direbbe Mazzarri – Ekong e Nuytinck con Larsen e Samir vestiti da terzini a proteggere la porta. La porta di Scuffet: in questi giorni si può dire e fa piacere, friulano doc.