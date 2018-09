Subito il pienone alla Loggia per applaudire la nuova Gsa

UDINE. Ha scelto anche quest’anno la cornice di Friuli Doc per presentarsi al suo pubblico. L’Apu Gsa ieri mattina è stata chiamata all’americana sotto la Loggia del Lionello tra i cori dei tifosi del Settore D e gli applausi della città, rappresentata dal sindaco Pietro Fontanini e dall'assessore allo sport Paolo Pizzocaro.

Era molta la curiosità in piazza, tra i supporters del basket bianconero, anche perché la squadra che sta per iniziare il terzo anno di A2 è un gruppo molto rinnovato, partendo dalla guida tecnica, quel Demis Cavina fortemente voluto da un ambizioso presidente Pedone. «Volevo un gioco da corsa, spettacolare – ha spiegato il numero uno della Gsa -, per questo ho scelto Cavina. In questa nuova squadra tutti tirano e tutti la mettono, sono certo che ne vedremo delle belle.

La presentazione a Friuli Doc è sintomo che ci stiamo radicando sempre più in città e nella provincia, e quest'anno vorremmo riuscire a centrare il bersaglio grosso». Insomma, Pedone vuole portare in A1 il pubblico di Udine, che sta rispondendo con il record di abbonamenti di tutti i tempi: le tessere sottoscritte sono quasi 2.400, un numero vicinissimo all’obiettivo della società di arrivare a 2.500 abbonati.

E l’entusiasmo di una città che storicamente ama e ha fame di basket di livello sta contagiando anche la squadra, iniziando da coach Cavina, che promesse, però, non ne fa. «Non mi

è stata chiesta la promozione – ha precisato -, ma i primi ad essere ambiziosi siamo noi. Dovremo vincere il più possibile e chiedo alla nostra splendida gente di starci vicino, anche quando vivremo momenti difficili». E la piazza ieri ha già risposto, alzando al cielo il coro “Udine, Udine”.