Settimana da turnover: ecco le quattro carte nella manica dell’Udinese

UDINE. Tre partite in otto giorni: Chievo in trasferta domenica 23, Lazio in casa mercoledì 26, e nuovo viaggio a Bologna domenica 30 all’ora di pranzo. Si avvicina la prima settimana di impegni ravvicinati per l’Udinese e l’allenatore Julio Velazquez deve cominciare ad allargare i suoi “orizzonti”.

Finora il tecnico spagnolo ha schierato quasi sempre lo stesso undici di partenza, e quando ha cambiato è stato per squalifiche (Mandragora) o problemi fisici (Barak).



Dando un’occhiata alla rosa bianconera, sono da quattro a sei i bianconeri che finora sono rimasti in panchina e che sembrano più pronti di altri a essere inseriti nell’undici di partenza. Nella lista c’è ovviamente Antonin Barak, titolare alla prima in quel di Parma.

Il ceco ha saltato le gare con Sampdoria e Fiorentina e ha disputato uno scampolo della gara con il Toro. «Non è ancora al 100%», aveva detto di lui Velazquez alla vigilia. Probabile che “Toni” entri a gara in corso anche a Verona con il Chievo per essere pronto dal primo minuto contro la Lazio avversario contro il quale la sua fisicità può essere importantissima.



In difesa pare stia crescendo parecchio l’olandesino Ter Avest. Stesso discorso vale per il giovane ghanese Opoku. Va detto che i difensori sono quelli che spendono di meno a livello energetico per cui viene difficile pensare che Velazquez, a meno di affaticamenti particolarmente sostanziosi, vada a ritoccare la linea a quattro.

Tra le alternative uno dei più pronti è sicuramente Pezzella reduce da una prima stagione un po’ deludente (ma nell’Udinese dello scorso anno era complicato mettersi in evidenza) e che rispetto a Samir non offre ancora altrettante garanzie a livello difensivo. Intanto un problema muscolare l’ha messo fuori causa per domenica.



Nell’attuale assetto (4-1-4-1) può trovare posto solamente uno tra Pussetto e Machis. L’argentino con il Torino ha fatto bene e se non steccherà in allenamento al Bentegodi probabilmente verrà riproposto. Machis è comunque una carta da usare, sia a gara in corso, sia come alternativa dal primo minuto.

Sulla fascia un giocatore che presto potrebbe tornare utile è D’Alessandro

che può far rifiatare. Infine. Pare che don Julio non intenda metterlo a fianco di: o uno o l’altro, oppure Kevin confinato a sinistra. Soluzione che più la si vede all’opera più si fa fatica a condividere.