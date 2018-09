La nuova Udinese chiede strada alla famiglia Inzaghi per lanciarsi

UDINE. Settimo posto, 8 punti frutto di un attacco che gira alimentato dall’estro di De Paul e dei soli 4 gol subiti nelle prime 5 giornate. Sono queste le nude cifre della “nuova” Udinese, di una squadra che sta cercando di riguadagnare terreno nella considerazione dell’opinione pubblica pallonara e dei propri tifosi dopo anni di magre.

Sono i numeri di una squadra che stasera, mercoledì 26 settembre, affronta il turno infrasettimanale di campionato con l’obiettivo di lanciarsi in modo definitivo sul palcoscenico di una serie A che finora ha già dato spazio alle outsider: dal Sassuolo alla Spal. La squadra di Velazquez è in scia e chiede strada alla Lazio. Anzi, alla famiglia Inzaghi, considerando che dopo Simone, domenica sarà a Bologna per sfidare Pippo.Un passo alla volta. Anche perché l’Aquila di quello che per tutti era “Inzaghino” è una realtà da rispettare, non solo perché è una delle rappresentanti del nostro calcio nelle coppe europee.

La Lazio è un complesso rodato, tatticamente equilibrato con quel 3-5-1-1 che da queste parti riporta alla mente i fasti dell’Udinese di Guidolin. Là davanti dove c’era Totò, i biancocelesti propongono Immobile, con Luis Alberto alle spalle.

Il folto centrocampo è la vera arma di Inzaghi: stavolta potrebbe far riposare Milinkovic-Savic per dare spazio a Correa. Ma le alternative alla stellina serba non gli mancano. Neppure in difesa, dove Radu è in recupero per il derby di sabato, dove Acerbi potrebbe fare gli straordinari.

Ipotesi. Le sicurezze riguardano la cornice di stasera: si gioca alle 19 e sugli spalti del Friuli, oltre ai 13 mila abbonati, ci saranno più di tremila tesserati in rappresentanza di oltre cento società di calcio dilettantistiche affiliate alla Figc regionale. Un’altra iniziativa che contribuirà a far pulsare il cuore del Friuli, così come è stato contro il Torino, quando sugli spalti sono stati contati quasi 19 mila spettatori.



Le scelte



Merito anche dell’atteggiamento, dei risultati che giornata dopo giornata l’Udinese sta inanellando. Dopo aver espugnato Verona (sponda Chievo) sarebbe un delitto fermarsi.

D’accordo, non sarà semplice, ma è il momento di restare in trincea, come si è intuito dalle dichiarazioni prepartita dello stesso Velazquez e dalle sue intenzioni: rotazioni minime, probabilmente il solo Lasagna al posto di Teodorczyk nell’undici di partenza rispetto all’impegno della scorsa domenica.

Resta un dubbio, oltre alla probabilissima staffetta Pussetto-Machis già vista al Bentegodi (con il venezuelano che dovrebbe entrare con un piglio leggermente diverso: la convocazione in nazionale l’ha imborghesito). Il dubbio si chiama Barak.

Potrebbe anche lui entrare nella ripresa per far tirare il fiato a uno tra Behrami, Mandragora o Fofana, in un reparto orfano di Balic, bloccato da un risentimento muscolare.