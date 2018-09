Gioco di squadra e organizzazione: ecco su cosa deve puntare l’Udinese per crescere ancora

UDINE. Quando il bicchiere è mezzo pieno, quando cerchi di capire come si potrebbe riempire per non vedere più una Lazio vestirsi da corsara al Friuli, complici cinque minuti di numero di pura disattenzione, hai bisogno di un’opinione autorevole per raccontare il momento dell’Udinese. Chi meglio di un barone, anzi, il Barone del calcio? «Volete un aiuto da me?», si chiede Franco Causio. «Prima di tutto devo dire che, al di là del risultato, ha fatto capire di essere una squadra, per questo è giustamente piaciuta al tutto lo stadio».



La cornice è subito azzeccata. Partire dalla fine, dall’applauso della gente, dei quasi 20 mila presenti sugli spalti del Friuli mercoledì sera, è il modo giusto per inquadrare l’Udinese dopo una sconfitta, una battuta d’arresto che risucchia i bianconeri a centroclassifica assieme a compagne illustri. Posizione numero 9. Ma non è questo quello che ha guardato il pubblico del Friuli dopo il 90’. «I tifosi non hanno mai fatto mancare il proprio appoggio – puntualizza Causio –, ma il modo di proporsi della squadra la scorsa stagione era decisamente diverso.

Così quando l’ho vista andare sotto la Curva Nord per raccogliere un applaudo e ringraziare la gente per il sostegno ho capito che c’era qualcosa di diverso nell’Udinese: ora c’è la consapevolezza di aver dato tutto in campo e fuori questa generosità si coglie». Ma non è solo una questione di “sentimento” che, come dice anche lo stesso Velazquez, rende l’atmosfera piacevole. «Questa squadra ha cuore, ma anche grande organizzazione difensiva. Merito del tecnico che ha lavorato su questi aspetti proprio per creare un’empatia con l’ambiente attraverso il gruppo e la voglia di essere squadra dal primo all’ultimo minuto».



L’aspetto squisitamente tecnico va valutato anche con le prestazioni dei singoli, messi nelle condizioni di dare il meglio grazie a un ruolo ben preciso. «Ha recuperato talenti come Samir, Fofana e De Paul. Decisamente un buon punto dal quale ripartire», conclude il Barone sottolineando il rendimento di tre giocatori che sembravano “persi” a Udine.



Ora però bisogna mettere altro fieno in cascina. La gara di Bologna sarà delicata: «Ci vorrà grande attenzione, come è stato nella trasferta col Chievo». La squadra di Pippo Inzaghi mercoledì ha perso a Torino, sponda Juve. Un 2-0 in poco più di un quarto d’ora e poi tanta accademia. «Ma l’Udinese non deve pensare che sia una squadra facile da battere. Gli Inzaghi li conosco bene, anche fuori dal campo, sia Simone che con la Lazio ha dimostrato anche a Udine di essere un grande allenatore col cambio Lulic-Durmisi, sia Pippo che non ha in mano uno squadrone ma che sa che domenica dovrà cercare punti pesanti».



Serve una ricetta express per dare la carica ai bianconeri: «È un complesso giovane che deve conoscersi e crescere partita dopo partita

– conclude Causio –. Credo debba migliorare nelle soluzioni offensive, dove Lasagna sarà impiegato spesso come unica punta. Più in generale, poi, mi piacerebbe vedere più coraggio da parte dell’Udinese anche quando il risultato è ancora in equilibrio, ma pure su questo si può lavorare».