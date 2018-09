Quegli applausi dei tifosi dopo la sconfitta. L’Udinese risponde: avanti insieme

UDINE. Ha perso, ma è uscita dal campo tra gli applausi e i cori come se avesse vinto. Questa Udinese piace ai tifosi, che domenica al Friuli per assistere al match contro la Lazio erano quasi 20 mila, perché sa reagire, gioca, sbaglia, lotta... Insomma, ci mette il cuore. E questo esalta tremendamente i supporters bianconeri, che alla fine anche nei momenti più bui chiedevano solo e solamente questo: cuore e attaccamento alla maglia.

«La rigiocassimo altre 10 volte, sarebbero 10 vittorie – posta su Facebook Paolo Rinaldi confermando proprio questo concetto –, abbiamo finalmente una squadra dopo 5 anni! AVANTI UDINE1896», mentre nella pagina ufficiale dell’Udinese, Alessandro Bellardita scrive: «Grandissimi tutti quanti. Il risultato è di una falsità incredibile. Ci toglieremo ottime soddisfazioni questa stagione. Bravissimi! Finalmente un’Udinese che lotta sempre». Bravi comunque – aggiunge Massimo Marussi –, un’altra prestazione convincente, pazienza per il risultato», seguito da Vinicio Gallizia, che aggiunge: «Loro due tiri, due gol, ma un’anima l’abbiamo».



Secondo Marco Valent la strada è davvero quella giusta: «Con questo carattere ci salveremo senza problemi. Strakosha era in giornata, esattamente come Scuffet tre giorni fa». La conferma da Stefano Sedrani: «Volevamo gente che lotta e finalmente ce l’abbiamo!». «Questa squadra mi piace, perché sta cambiando mentalità», scrive Mario Calderan, mentre Alessio Luciano Alberto Plazzotta aggiunge: «Il risultato ovviamente non ci piace... A parte questo, ho visto lottare lottare su quasi tutti i palloni. Va bene anche perdere, ma lottando per questa maglia, per questa città...».

Un concetto ribadito pure da Filippo Sist: «Il risultato conta poco quando vedi una squadra che finalmente ha un gioco e lotta fino alla fine, bravi a tutti e continuate così», e arricchito da Andrea Monai che scrive: «Grande pubblico e grande Nord. Immensa» e da Alessandro Cedrini: «Grandi tutti i 13 in campo (squadra, tifosi e Velazquez). «Finalmente si vede un’anima in questa nostra squadra. Mancava come il pane. I risultati così verranno, dobbiamo solo crescere ancora un po’ ed essere più scaltri. Ma adesso riconosco la mia Udinese», confessa Rosa Sant. E ci si riconoscono anche loro, i bianconeri, che sui propri profili Instagram hanno postato foto e commenti.



Lo ha fatto, per esempio, Bram Nuytinck: «Abbiamo perso, ma senza mollare mai. Grazie a tutti i tifosi per il supporto. Felice per il mio primo gol». Il difensore bianconero ha avuto un pensiero per il pubblico del Friuli come Rodrigo De Paul: «Così è il calcio, niente da dire: sono convinto che siamo sulla

strada giusta. Sempre così INSIEME». «Peccato per il risultato – ha postato–, ma abbiamo giocato da grande squadra», mentreguarda già avanti: «Perdere non fa mai piacere, ma l’importante è reagire. Andiamo avanti, direzione Bologna».