Ciclismo, Elena Cecchini conquista il titolo nella cronometro dei campionati italiani

Tre titoli italiani consecutivi su strada posson bastare? Non a Elena Cecchini che, all’ultima gara della stagione, a Cavour in Piemonte ha vinto la prova a cronometro che assegnava il titolo italiano tra le élite. La 26enne di San Marco di Mereto di Tomba, che difendeva i colori delle Fiamme Azzurre del ct friulano Fabio Masotti, ha battuto Vittoria Bussi, fresca di record dell’ora di 11” e Rossella Ratto, compagna di squadre alle Fiamme Azzurre di 15”. Dietro poi Pirrone, Valsecchi, Guderzo e, nona, Elisa Longo Borghini con cui la friulana stava dando vita a un testa a testa. A 200 metri dall’arrivo, però, l’altra azzurra ha clamorosamente sbagliato strada perdendo 1’25”.



La Longo Borghini su Twitter poi ha evidenziato tutto il suo rammarico dicendo che l’intoppo l’ha privata di una vittoria certa. Elena? Non è d’accordo. «Penso alla mia gara - spiega - sono contenta di come è andata. Dopo la faticaccia del Mondiale ho preso la bici da crono è ho visto di essere in forma. Ho studiato il percorso (frecciatina alla collega ndr) e mi sono presa una maglia tricolore, tanto per non essere da meno del mio Ekia (Viviani campione italiano tra i pro ndr che l’ha riportata in Friuli). Ero in rimonta ce la stavamo giocando a secondi...». Quarantatre e cinquecento la media di Elena sui 20 km.



Tra gli uomini 40 i km, Gianni Moscon (5° a Innsbruck) vince per 2” il testa a testa col campione del mondo dell’inseguimento

Filippo Ganna. Terzo Fabio Felline a 57” che ha battuto Alessandro De Marchi di 26”. «Sono contento, ho corso sui miei standard - ha detto il bujese protagonista al Mondiale - ora per me sabato Emilia, Milano-Torino Piemonte e Lombardia tra una settimana per fare molto bene».