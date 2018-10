Burrai, l’insostituibile “mente” dei neroverdi va a caccia del primo gol: «È tempo di sbloccarmi»

Passano gli allenatori, ma lui rimane sempre uno dei prediletti. Anche sotto la guida di Attilio Tesser, per Salvatore Burrai, regista e mente del Pordenone, la parola turnover resta tabù: sempre impiegato nelle 4 gare di campionato sinora disputate dai neroverdi più i 120 in coppa Italia a Pescara. Un’autentica colonna della formazione cittadina, con cui affronta la sua terza stagione.



A differenza del recente passato gli manca il gol (8 nelle due precedenti annate in neroverde). Tarda ad arrivare e lui riproverà a trovarlo domenica (alle 18.30) a Imola, nella seconda trasferta consecutiva. Anche se non ne fa un problema, avendo altri compiti da sbrigare, come quello di mandare a rete i compagni. «Mi piacerebbe sbloccarmi – fa sapere Burrai – e mi auguro che con l’Imolese sia la volta buona. Ma conta di più il risultato della squadra. Andremo a sfidare una neopromossa carica di entusiasmo. Non sarà una passeggiata e i risultati, oltretutto, stanno dando loro ragione: sono ancora imbattuti».



A Imola bisognerà dunque cercare di non ripetere alcuni errori pagati a caro prezzo a Rimini. Burrai non nasconde il rammarico per una vittoria che, per quanto visto in campo, sarebbe stata nelle corde dei “ramarri”. «Certo – conferma – ci è rimasto un pizzico di amaro in bocca perché avremmo potuto raccogliere l’intera posta. Ma non si dimentichi che Rimini è un campo difficile, in cui faranno fatica un po’ tutte. Noi abbiamo giocato bene ed è anche per questo che il pareggio ci ha lasciato un po’ di rammarico».



Non sta suscitando alcun rimpianto, invece, il rendimento di Leonardo Candellone, il bomber naoniano già ribattezzato il CL27 neroverde, che proprio a Rimini ha beneficiato di un assist di Burrai per siglare la sua quarta rete stagionale. «Leonardo si sta ambientando bene – osserva il regista sardo –. È un giocatore dalle grandi potenzialità, oltre a essere un ragazzo serio. Se continuerà così potrà togliersi parecchie soddisfazioni. E regalarne pure ai nostri tifosi».



Se l’impatto dei nuovi con il resto del gruppo è stato dei migliori, lo si deve anche al contributo dei cosiddetti senatori, di cui Burrai fa parte a pieno titolo. «Diciamo – continua la sua analisi il centrocampista – che si sta creando il mix perfetto tra giovani e “vecchi”. I primi sono pure facilitati dal fatto di avere già avuto esperienze in questa categoria, mentre per quanto riguarda i più esperti vantiamo giocatori che sono un lusso per

la serie C».Lo è pure un tecnico del calibro di Attilio Tesser. «Il mister – commenta Burrai – è il nostro condottiero. Un allenatore di grande esperienza e carisma, che ha vinto tanti campionati. Da un tecnico con il suo curriculum dobbiamo attingere la mentalità vincente».