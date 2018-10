Maradona, Zico il Fenomeno: tutti i grandi che hanno giocato al Friuli

UDINE. Oggi il Pallone d’oro ancora in carica gioca allo stadio Friuli. Cristiano Ronaldo ne ha vinti cinque, come Messi. L’argentino a Udine non ha mai giocato: era in panchina la notte del 7 dicembre 2005 quando il Barcellona vinse per forza d’inerzia contro l’Udinese negandole il sogno della qualificazione agli ottavi di Champions League.

leggi anche: Totò: «Io il CR7 dell’Udinese? Esagerati, ma è stato bello» Di Natale rivive la sua incredibile storia in bianconero e accoglie Cristiano Ronaldo al Friuli. «I campioni come lui fanno bene al nostro calcio, ai tifosi dico: godetevelo uno così»

L’allora giovanissimo Leo si riscaldò a lungo sotto la tribuna laterale nord, ma alla fine il vice di Rijkaard, assente perché influenzato, non lo mandò in campo con la maglietta numero 30. Per quella partita non venne convocato nemmeno. Il brasiliano a Udine ci verrà quattro anni dopo con la maglia del Milan. Non una grande apparizione la sua: giocherà 30’ inutili per evitare la sconfitta del Diavolo che con quel passo falso consegnò matematicamente lo scudetto all’Inter in campo il giorno successivo.Seguendo un ordine cronologico, l’arco dei Rizzi ha fatto da cornice a tantissimi fuoriclasse che hanno alzato al cielo il Pallone d’oro. Il primo è statoIl francese è stato acquistato dalla Juve nell’estate in cui l’Italia ha festeggiato il titolo mondiale conquistato in Spagna: i bianconeri si presentano ai nastri di partenza con un undici titolare che comprendeva sei campioni del mondo, più Bettega, Boniek e “Le Roi”.

In quella stagione lo scudetto lo vinse la Roma di Falcao, la Coppa dei Campioni l’Amburgo che in finale batté proprio i bianconeri. La Juve quell’anno al Friuli pareggiò 0-0: era ottobre e le scorie del Mundial non erano state ancora smaltite.

Diego Maradona non ha mai vinto il Pallone d’oro (ai suoi tempi veniva assegnato solo, chissà perché, ai calciatori europei). Al Friuli ci giocò più volte. La prima fu caratterizzata dal faccia a faccia con Zico, il CR7 dell’Udinese. Era il 12 maggio 1985, penultima di campionato: finì 2-2 tra le polemiche.

Napoli subito avanti con Diego, rimonta friulana firmata da Galparoli e De Agostini; al tramonto della gara Maradona segnò di mano. Una sorta di prova generale di quello che avrebbe fatto al Mondiale di un anno dopo con l’Inghilterra. Nel post partita Zico sputò parole di fuoco verso il modesto arbitro Pirandola: si prese sei giornate di squalifica scontandone solo una visto che poi ritornò in Brasile.



In quella stagione assieme a Maradona arrivò in Italia un altro pezzo da novanta, il tedesco Karl-Heinz Rummenigge. Giocò nell’Inter e a Udine arrivò il 31 marzo. Tornerà a Milano a mani vuote a causa della punizione di Zico e di quel pazzesco gol di Paolo Miano che scartò mezza squadra avversaria prima di depositare il pallone nella porta vuota.



Cinque anni dopo un altro pallone d’oro tedesco giocherà al Friuli: Lothar Matthäus. Con lui l’Inter vinse lo scudetto dei record al primo tentativo (’88-’89) l’anno dopo chiuse terza alle spalle di Napoli e Milan. All’ultima giornata i nerazzurri furono di scena proprio a Udine: finì con un pirotecnico 4-3, non sufficiente, comunque, ai padroni di casa per conquistare la salvezza. Matthäus segnò uno dei tre gol interisti, ma soprattutto si rifarà con Maradona vincendo la finale di Italia ’90 all’Olimpico, particolare decisivo per vincere il Pallone d’oro.



Un giovanissimo Roberto Baggio, che da bambino aveva in Zico il suo idolo assoluto, giocò la sua prima partita al Friuli con la maglia della Fiorentina l’11 febbraio 1990. Finì 1-1 con botta e risposta in un minuto tra Mattei e Buso. In quella Fiorentina c’erano Marco Nappi, che un anno dopo sarebbe venuto a Udine, e Beppe Iachini che in Friuli avrebbe allenato anche se per pochi mesi. A



Baggio in Friuli ci tornerà sempre e solo da avversario. Il 2 gennaio del 1994 lo farà da Pallone d’oro indossando la maglia della Juve e festeggiando adeguatamente quel trionfo personale con due gol. Da applausi a scena aperta il secondo con uno slalom irresistibile. Il 1994 fu l’anno del Mondiale: Baggio avrebbe rivinto il Pallone d’oro se non avesse fallito il rigore nella finale Mondiale con il Brasile dopo che con le sue magie aveva trascinato fino all’epilogo di Pasadina la squadra del ct Arrigo Sacchi.



Nella stagione ’98-’99 all’Inter ci furono addirittura due Palloni d’oro: Baggio e Ronaldo. Il Fenomeno brasiliano ha alzato quel trofeo a dicembre ’97. Giocava già nell’Inter, ma saltò la sfida di Udine del 21 dicembre, quella vinta dall’Udinese nei minuti di recupero con un colpo di testa di Oliver Bierhoff. Lui e il tedesco daranno vita a uno splendido duello nella corsa al titolo di capocannoniere: la spunterà il bianconero per una lunghezza (27 a 26). Il 13 dicembre del 1998, quando Ronaldo scese in campo al Friuli, Bierhoff non c’era, era passato al Milan. Il Fenomeno decise in extremis una sfida equilibratissima contro l’Udinese di Guidolin che si vendicherà al ritorno passando 3-1 a San Siro.



Rivaldo, Shevchenko, Figo, Kakà. Negli anni 2000 il Pallone d’oro abitava a Milano, più spesso sulla sponda rossonera dei Navigli. Shevchenko quando arrivò in Italia non era ancora stato incoronato numero 1. Fece conoscenza con lo stadio Friuli il 16 gennaio del 2000 e lasciò subito il suo timbro: prima Boban e poi l’ucraino fecero scappare il Milan, per riprenderlo non fu sufficiente la zampata di Muzzi.



Rivaldo al Milan ci rimase una sola stagione, calcò il prato del Friuli senza illuminare la scena. A prendersi il palcoscenico fu David Pizarro che guidò da mastro i compagni specialmente nel secondo tempo che l’Udinese disputò in inferiorità numerica per l’espulsione di Sensini autore, secondo l’arbitro Paparesta, di un fallo da ultimo uomo su Pippo Inzaghi. Il fortino bianconero resistette di fronte al pallone d’oro.



Figo in Friuli si esibì a distanza di cinque anni dalla conquista del Pallone d’oro. L’Inter vinse con una rete di Cruz: era il 23 ottobre del 2005. Nel 2004, invece, Udine vide per la prima volta all’opera dal vivo Kakà: era il 25 aprile, finì 0-0 e successe poco e niente. Il brasiliano è stato anche l’ultimo calciatore, vincitore di un pallone d’oro, a planare a Udine. Il vecchio Friuli stavano cominciano a smontarlo, il tecnico rossonero Seedorf lasciò in panchina il 31enne Kakà, la partita la decise uno che di primavere ne aveva cinque in più del carioca: Totò Di Natale. Lui non ha vinto il Pallone d’oro, ma Udine con lui ha sognato.