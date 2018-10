Totò: «Io il CR7 dell’Udinese? Esagerati, ma è stato bello»

UDINE. Totò Di Natale aveva 5 anni quando la Juventus acquistò Michel Platinì. Era il 1982. Un anno dopo a Udine planò Zico, dodici mesi più tardi il Napoli andò a Barcellona e si portò a casa Diego Maradona. Nei fantastici Anni Ottanta in Italia giocavano i calciatori più forti del mondo.

Andrà avanti così fino alla fine del Millennio: l’Inter nel 1997 acquistò Ronaldo, il Fenomeno. Il numero uno in assoluto del momento. Il Pallone d’oro lo vinceva chi giocava da noi: Nedved (2003), Shevchenko (2004), Cannavaro (2006), Kakà (2007). Poi il buio o quasi fino a questa estate quando la Juventus è andata a fare la spesa in casa del Real Madrid prendendosi Cristiano Ronaldo.

Oggi il “Marziano” sbarca allo stadio Friuli con la corazzata Juventus in quello stadio che per tanti anni ha visto un piccolo grande fuoriclasse di provincia indossare i panni di colui che ti faceva partire, specialmente nelle partite in casa, con un gol di vantaggio: Totò Di Natale.

«Sì, anche noi abbiamo avuto il nostro Cristiano Ronaldo», senti sussurrare qua e là tra i tifosi dell’Udinese con un inevitabile pizzico di nostalgia. Del resto ci sono i numeri che parlano chiaro. Limitiamoci alla serie A: 385 partite disputate con la maglia bianconera, 191 reti fatte. La media è di 0,49 gol a partita. Impossibile trovarne un altro così per l’Udinese.



Totò, lei è stato il Cristiano Ronaldo dell’Udinese per qualche anno.



«Ai tifosi piace sempre esagerare. Comunque ringrazio. Per me è stato bellissimo indossare per tutti questi anni la maglia bianconera. Abbiamo vissuto momenti difficili, ma anche esaltanti. E quello che abbiamo fatto resterà negli almanacchi per sempre».



Oggi in Italia c’è Cristiano Ronaldo. Negli anni 80’ ne avevamo tre di marziani contemporaneamente: Platini, Zico e Maradona.



«Io ovviamente sono molto affezionato a Maradona. Quello che ha rappresentato per Napoli è qualcosa di unico: è riuscito a vincere due scudetti con un club che fino a quel momento non aveva mai vinto. Ancora oggi quando torna a Napoli la città impazzisce».



Un po’ quello che avviene, nel suo piccolo, a Udine con Zico che lei ha avuto modo di conoscer nella sua visita in Friuli di un anno e mezzo fa.



«Per me è stato un onore incontrarlo. Tutti conoscono il fuoriclasse che in campo ha deliziato tutti con le sue giocate, io ho incontrato un uomo speciale, umile, ma anche con grande carisma».



Lo straniero più forte della sua era?



«Impossibile sceglierne uno, ce ne sono stati tantissimi».



L’italiano?



«Anche qui come si fa a scegliere? Buffon, Pirlo, Del Piero, Totti e sicuramente ne dimentico qualcuno. Impossibile fare una graduatoria. Di sicuro ho giocato in un periodo in cui i campioni italiani sono stati di altissimo livello. E riuscire a giocare in Nazionale è stato un privilegio».



Oggi il più bravo chi è?



«Insigne. Ho sempre pensato che era il giocatore che per caratteristiche più mi si avvicinava. Adesso che Ancelotti lo sta facendo giocare in una posizione più centrale sta trovando il gol con ancora più continuità. Sono felice per lui. Sono convinto che segnerà sempre di più. E intanto l’altra sera ha segnato un gol pesantissimo in Champions contro il Liverpool».



Camoranesi una volta ha dichiarato: «Il giocatore più forte dal punto di vista tecnico con il quale ho giocato è sicuramente Totò Di Natale».



«Camoranesi è troppo buono con me. Comunque lo ringrazio».



Cosa ha pensato quando ha sentito che la Juventus era interessata a Cristiano Ronaldo?



«Che se avessero davvero chiuso l’operazione sarebbe stato un gran colpo. E così è stato. Credo che per il nostro calcio l’arrivo di fuoriclasse del genere possa solo fare bene. Ai tifosi dell’Udinese e di tutte le squadre dico: godetevelo».



I tifosi friulani sognano che la loro squadra sia la prima a fermare la Juve che finora ha vinto nove partite su nove tra campionato e Champions League. Se lei stesse ancora nello spogliatoio dell’Udinese cosa direbbe ai suoi compagni?



«Che affrontiamo la squadra più forte, ma che le partite bisogna giocarle. L’altro giorno ho detto che questa Udinese mi piace, ha una filosofia di gioco ben precisa e lo ribadisco».



Gli attaccanti faticano a segnare, Lasagna è fermo a quota un gol.



«Non è partito benissimo, ma gli attaccanti vivono di momenti. Lasciamolo in pace, se lo scorso anno ha segnato dodici gol quest’anno può fare meglio».



Totò, nostalgia del campo come calciatore?



«No, ho smesso nel momento giusto e quando si fanno queste scelte non è il caso di guardarsi indietro».



Com’è il lavoro allo Spezia nel ruolo di collaboratore tecnico di Pasquale Marino?



«Mi trovo molto bene, anche perché c’è un ottimo feeling sia con il mister che con il direttore sportivo Angelozzi».



Nella rosa dello Spezia non ci sono friulani, ma il figlio di un ex bianconero, Alessandro Pierini. Il papà faceva il difensore, il figlio l’attaccante.



«Si tratta di un ragazzo che ha qualità importanti per fare bene. Con i giovani, però, bisogna avere pazienza, lavorare giorno dopo giorno. La più grande soddisfazione è vederli migliorare passo dopo passo».