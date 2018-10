Velazquez: «Loro non sono solo Ronaldo, noi vogliamo provare a fermare i più forti»

UDINE. Dal “Depende” che rievocava il tormentone degli Jarabe de Palo al “Perché no” di Lucio Battisti, passando dal “sì può fare” che rievoca il famoso slogan presidenziale che fu di Barack Obama, in casa bianconera è Julio Velazquez il portavoce del coraggio, di quella voglia di provarci che non dovrà mancare anche con la Vecchia Signora.

Perché non è proprio vero che a fronte del pronostico, a lei chiuso, l’Udinese non ha proprio nulla da perdere in questa sfida impari alla Juve, e non a caso ieri il tecnico spagnolo, nel giorno del suo 37º compleanno, ha ricordato tutti i buoni motivi per cui «si può» e si deve fare la partita.

Velazquez, immaginiamo che oltre agli auguri lei si aspetti qualcosa di più dai suoi giocatori...

«Io spero nel regalo dei punti contro la Juve, ma quello che conta sarà provarci per l’orgoglio dei nostri tifosi».

Ha preparato qualche mossa particolare, apportando qualche diversivo al canovaccio tattico?

«La Juventus è una delle squadre più forti nel panorama calcistico, parliamo di una squadra forte con e senza palla, ma arriviamo con buona mentalità, con energia e con un ambiente unito, noi con voi, e con il pubblico e come ho detto già a Bologna, se penso che è impossibile allora me ne sto a casa, per questo in settimana ci siamo detto “perché no?” perché non provarci? Questo è l’obiettivo».

La sconfitta di Bologna non ha quindi minato il suo ottimismo...

«No, perché se facciamo tutto bene e se giochiamo come contro la Lazio possiamo fare una grande partita. Abbiamo fatto alcune modifiche nella fase con e senza palla, ma non solo per difendere, dobbiamo giocare con la qualità dei nostri giocatori».

Inserirà Barak in mediana per dare più compattezza?

«Giochiamo con una punta fissa dall’inizio e oggi abbiamo provato quello che abbiamo intenzione di fare contro la Juventus, ma lo tengo per me».

Da allenatore spagnolo lei conoscerà anche meglio di altri le capacità di Cristiano Ronaldo. Ha pensato a come limitarlo, se si può?

«Quando si parla di Messi e di Cristiano si parla tra i migliori del mondo e la Juve adesso è più forte ancora con una rosa con due, tre squadre, ma non possiamo pensare solo a Ronaldo, dobbiamo giocare con personalità per non restare in undici nel nostro campo. L’obiettivo è guardare alla porta avversaria, siamo forti nella mentalità e nella testa e con la nostra qualità. Allora perché no? Siamo molto ottimisti e arriviamo senza paura, poi può anche finire 0-5, ma giochiamo con fiducia».

Velazquez, tra le altre considerazioni, ha pensato che questa partita, questa sfida con un maestro come Allegri, possa rappresentare una grande occasione anche per lei, ancora così poco conosciuto in campo internazionale?

«Io la vivo con molta normalità e il mio obiettivo è essere la stessa persona, imparando sempre dalle vittorie e dalle sconfitte. Arrivo alla partita con equilibrio ed entusiasmo, poi fare i tre punti sarebbe spettacolare, ma il nostro obiettivo è essere senza paura per fare si che i nostri tifosi siano molto orgogliosi dopo i 94’».

Non crede che manchi ancora qualcosa all’Udinese?

«Abbiamo punti forti e deboli, siamo una squadra con molta forza ed energia, ma siamo anche molto giovani e penso che se guardiamo bene, la sconfitta di Firenze era da pareggio e avremmo potuto vincere con la Lazio. A Bologna potevamo vincere facile, ma la realtà è che abbiamo giocato con una squadra col nostro obiettivo e bisogna giocare tutti i 90’. La mia responsabilità è di migliorare il collettivo e a livello individuale come è successo per De Paul, per il quale sono felice per la convocazione in nazionale, può essere un calciatore di altissimo livello».