Volley, l’Itas Città Fiera è semplicemente favolosa

MARTIGNACCO. Coach Gazzotti l’aveva detto alla vigilia della gara contro la Volalto Caserta: in campo non ci vanno i grandi nomi, ma le giocatrici. Nella prima gara di A2 femminile l’Itas Città Fiera ha giocato con grandissima umiltà, senza mai sentirsi inferiore a un avversario che, invece, è probabilmente venuto in Friuli pensando di avere vita facile.

Pur avendo in sestetto diversi nomi importanti, con lunga esperienza alle spalle in serie A, la squadra campana ha disputato una gara poco convinta e a tratti quasi remissiva. Il successo a sorpresa della squadra di Martignacco è stato dettato però più dai meriti propri che dai demeriti delle blasonate avversarie.

A Caravello e compagne, così come al tecnico Marco Gazzotti, va dato il merito di aver preparato la gara in maniera ineccepibile dal punto di vista tattico e di aver poi messo in pratica, con grande convinzione, quanto provato in ciascuna rotazione.

Ne è uscita una gara brillante con le friulane, che, sapendo di dover tenere lontano dalla rete il gioco avversario, hanno forzato molto il servizio, prendendosi molti rischi. La battuta è stato un fondamentale importante, anche se, proprio per la necessità di forzare, ha raccolto anche tanti errori punto.

La squadra, nel complesso, ha giocato una partita pressoché perfetta in ricezione, con percentuali che, per le tre principali ricettrici (De Nardi, Caravello e Dhimitradhi) si è aggirato tra l’87 e l’89 per cento di positività. Eccezionale anche la difesa, che ha saputo tenere in gioco molti palloni e che ha consentito di vincere quasi tutti gli scambi lunghi.

Per l’esordio di ieri Gazzotti

ha schierato Gennari al palleggio, Sunderlikova opposta, Martinuzzo e Molinaro al centro, Caravello e Dhimitriadhi all’ala, De Nardi libero. Durante il match sono state schierate anche Tangini, Fedrigo e Pecalli. Ottima quest’ultima, specie in battuta.