Nel fortino di Imola Pordenone d’assalto

PORDENONE. Un’altra trasferta in Romagna, un obiettivo: mantenere il primato. Dopo la gara di Rimini il Pordenone è impegnato a Imola nella seconda partita esterna consecutiva. L’avversario sono i rossoblù locali, neopromossi ma ambiziosi, come testimoniato dagli sforzi del presidente Lorenzo Spagnoli, ex “stella” del Cervia del reality “Campioni”, e dai risultati: l’Imolese non ha ancora perso una partita.

Il problema dei ramarri è sempre il solito: gli indisponibili. Dopo Germinale e Misuraca, ancora out, si ferma anche Barison, influenzato. Il difensore sarà tra i convocati, ma giocherà Bassoli. In queste condizioni la squadra di Tesser punta a mantenere l’imbattibilità e tornare al successo dopo il pareggio di domenica scorsa: tra sette giorni al Bottecchia c’è il Vicenza ed è preferibile presentarsi da capolista.



Almeno parzialmente la squadra ha ripreso a lavorare senza dover affrontare una gara a metà settimana. I ramarri si sono ritrovati mercoledì scorso e hanno svolto cinque sedute di fila: il tecnico di Montebelluna desiderava un momento così, una parentesi per riprendere dei concetti tecnico-tattici tralasciati dopo l’avvio di stagione contraddistinto da quattro gare in dieci giorni.

Il gruppo ha potuto riposare e poi preparare al meglio la partita. Ce n’era bisogno, anche perché gli effettivi a disposizione sono sempre quelli: Germinale è ancora out, così come Misuraca, mentre Berrettoni non è ancora al meglio. Il problema è che si è dovuto fermare pure Barison e Gavazzi, ieri, non ha terminato l’allenamento per un problema muscolare.

Quest’ultimo, però, sarà recuperato. Morale? Davanti a Bindi si sistemeranno Semenzato (unica new entry dopo Rimini), Stefani, Barison e De Agostini; al centro del campo, al fianco del regista Burrai, Gavazzi e Bombagi mentre nel reparto offensivo, di fronte a Ciurria, cercheranno di pungere Magnaghi e il capocannoniere Candellone (4 reti in altrettanti match). Il modulo sarà il 4-3-1-2.



Non ci sono stelle per la categoria o giocatori particolarmente conosciuti: l’unico noto, ai tifosi del Pordenone, è il portiere Zommers, lettone classe 1997 in città nella prima parte della scorsa stagione. Il numero uno sarà il titolare della sfida odierna e difenderà i pali di una formazione che, di fronte al proprio pubblico, non perde addirittura dal 13 settembre 2017.

La formazione romagnola giocava in un altro campionato (era la serie D), ma il ruolino di marcia rimane di assoluto rispetto. Nonostante la promozione, però, non ci saranno tantissimi tifosi allo stadio: Imola

non si è ancora accesa per la sua squadra, nonostante il territorio abbia una buona tradizione avendo regalato al calcio italiano due grandi giocatori (Moreno Mannini e Giancarlo Marocchi) e rimane città di motori. Il Pordenone, nella “motortown”, dovrà evitare di sbandare e uscire di strada.