Altro che show, la Gsa va in barca a Imola

IMOLA. La Gsa che non t'aspetti perde a Imola, meritatamente, dopo essersi liquefatta letteralmente nel terzo quarto. E dire che sembrava ampiamente in grado di controllare il match contro un avverario non certo impossibile.

Inizia la partita: 5-0 per Imola. La Gsa soffre un po' la pressione della prima e il pubblico infiammato a un metro dal campo. Poi però inizia a carburare spinta da Powell, uno che è difficile da marcare.

Infatti, appena Cavina manda in campo Mortellaro per un Pellegrino troppo brutto per essere vero, la squadra di Udine mette la freccia. Il parziale finale del primo quarto, 16-21, ha un nome e cognome: Chris Mortellaro. Troppo intelligente per non annusare la beneficiata in arrivo.

Powell viene raddoppiato e lui, vigile sugli scarichi, segna 10 punti in un quarto. A frenare Udine è però una difesa balbettante: troppi canestri facili da sotto ad opera dei lunghi avversari che fanno la voce grossa. Imola prova a ricucire mettendosi a zona.

Udine fa fatica ma Powell è sempre un punto di riferimento, mentre l'altro Usa, Simpson è alle prese con un debutto un po' complicato, numero da sotto in virata e ultimo canestro del secondo quarto a parte.

Udine va all'intervallo lungo avanti di 3, 38-40 dilapidando i quasi 10 punti di vantaggio raggiunti con una serie di difese rivedibili e un Pellegrino dal rendimento preoccupante. Una sua palla in tribuna su uno scarico è l'emblema di una partita tutta in salita.

Fortuna che è solo la prima di campionato. Insomma, l'impressione è che Udine abbia fatto di tutto per complicarsi la vita contro un avversario onesto e nulla più. Infatti il terzo quarto dei bianconeri è orribile: invece di alzare il ritmo e difendere, la squadra di Pedone balbetta, finisce sotto.

Per fortuna ha un Powell in palla e un Mortellaro semplicemente perfetto (17 punti in 30 minuti). Il problema però è che gli emiliani fanno canestri troppo facili. La difesa di Udine non è un bunker, tutt'altro.

Si mette male, perchè Imola ha portato la partita dove voleva: punto a punto, pubblico assatanato, guerra di nervi. Che Udine perde sciogliendosi a fine terzo quarto, che finisce sotto addirittura di undici.

Imola segna sempre da fuori, veleggia con un parziale di 12-0, con tiri segnati da Bowers da fuori con la mano in faccia del difensore. Il basket è così: fai esaltare l'avversario, specie in un palasport dell'altro secolo con il pubblico che sente aria di impresa a un metro, e rischi grossissimo.

La Gsa non segna mai da fuori (come o peggio del campionato scorso) e la frittata è fatta. Meno otto, 62-53 alla fine del terzo quarto. Durissima. Cavina prova a mettere Nikolic (bravo) a fianco di Powell per abbassare la squadra e far fronte alla mobilità avversaria.

I ragazzi (numerosi) del settore D si fanno sentire, ci credono. La Gsa no, non difende, incassa una valanga di punti, Cortese sparacchia, Powell si spegne, Simpson sbaglia tiri facili, la squadra non fa quello che dovrebbe fare per come è stata costruita, correre in contropiede.

Ci prova nel finale a rifarsi sotto ma le speranze di Udine A 5' dal

termnne sul meno 5 si infrangono su una stoppata presa da Penna che era andato a cercar fortuna da sotto. Arriva la prima delusione stagionale.

Grande. Finisce78-71. In precampionato questa squadra aveva dimostrato di valere molto più che una anonima partita a Imola.