Velazquez guarda avanti: «Non abbassare la testa»

UDINE. «O abbassi la testa o ti metti a lavorare ancora di più per cercare di trovare dei punti in casa anche se le prossime avversarie qui saranno Napoli, Milan e Roma». La Juventus è subito passato per il señor Julio: giusto raccontare perché l’Udinese ha alzato bandiera bianca dopo mezz’ora, perché continua a subire uno-due fatali (come con la Lazio), perché non ha saputo riaprire la partita nella ripresa, ma nel quadro di un campionato e con tre sconfitte consecutive sul groppone è più importante guardare al futuro. Un futuro immediato non semplice.

«Intanto dobbiamo dire che abbiamo affrontato l’avversaria chiaramente più forte della serie A, una squadra che può vincere la Champions e che complessivamente abbiamo fornito una buona prestazione. Nella prima parte mancata un po’ di calma, non siamo riusciti a sfruttare bene i due trequartisti, visto che l’avevamo preparata con Toni e Rodrigo (Barak e De Paul) in quella posizione, ma ci siamo trovati di fronte un’avversaria molto molto forte».«Siamo una squadra giovane, come complesso. Come a Firenze, per esempio, non abbiamo fatto fallo sulla ripartenza della Juve che ha portato al primo gol. Dobbiamo capire bene come usare la malizia del calcio in campo».«Che dobbiamo migliorare, crescere. Anche nelle occasioni che ci capitano. Io posso solo dire che mi è piaciuto la partenza del secondo tempo: avevo detto in spogliatoio che avevamo due strade davanti, o riaprire la partita o subire ancora. E il gol l’abbiamo davvero mancato con Lasagna».«Dico che la squadra è in una buona condizione, ma manca di continuità. Ha dei passaggi a vuoto: 7 minuti qui, 5 là. La soluzione? Pensiamo a fare punti con il Napoli».«Perché ha capito che giocavamo contro un’avversaria spettacolare. Atmosfera resta positiva, i tifosi ci sostengono, noi dobbiamo solo lavorare per crescere e ripagarli».«Non sono d’accordo con chi dice che non si è vista in campo... La nostra è una squadra con grinta ed energia. Io sono oggettivo: quando una cosa non mi piace lo dico. Finora non posso dirlo».