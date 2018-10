Ambrosini parla al Friuli: «Credete nell’Udinese e nei sogni degli azzurrini»

Una “passionaccia” che traspare dal video, dalle immagini di Sky, nelle vesti il commentatore tv, è la stessa che si vedeva quando aveva addosso la maglia del Milan – 489 presenze e 36 gol, mica noccioline –, del Vicenza, della Fiorentina, della Nazionale. Massimo Ambrosini, 41 anni, è uno che – al di là delle bandiere – non può non piacere per voglia di dare qualcosa al calcio. Anche per questo è uno degli “ambasciatori” scelti dalla Figc per il prossimo Europeo under 21, ma una mezz’ora tra una riunione e l’altra prima dell’arrivo in delegazione a Udine non si nega: questione di “passionaccia”.



Ambrosini, cominciano dall’aria che si respirava al Friuli sabato: c’era profumo di tifo sano, di divertimento, al di là del risultato...



«Ho visto che contro la Juventus c’era un’atmosfera piacevole. Che dire? Che chi ha avuto la fortuna di giocare all’estero, su certi campi, si augura che prima o dopo questo modo di tifare possa sfondare anche in Italia. Per questo la Federazione è impegnata in un progetto, sta lavorando per educare genitori e figli».



Ma come è la nostra terra vista dal di fuori?



«Ne parlavo con Oddo lo scorso anno. Udine è una realtà nel panorama del calcio italiano, grazie a una società che dura nel tempo e che fa investimenti precisi e oculato. A livello di piazza sembra a prima vista fredda, poco passionale. Massimo mi ha risposto: “sbagli, c’è tanta passione e amore per la maglia in Friuli”. E il fatto che adesso la gente sostenga i propri colori con grande trasporto e sportività allo stadio anche quando l’Udinese non è più da Champions gli dà ragione».



Ambrosini, parliamo dell’Udinese di Velazquez.



«Non lo conosco bene come allenatore. Ma devo dire che me lo aspettavo più... spagnolo. Ha impostato una squadra senza fronzoli. All’italiana, che bada a difendere a a ripartire. Le prospettive? Dico ai friulani di crederci: quest’anno l’Udinese è più quadrata».



Manca forse l’attaccante con il gol nel sangue...



«Non è una novità. La squadra è impostata in una certa maniera: ha talento secondo me, sia dal punto di vista fisico, sia sotto l’aspetto tecnico, ma se Lasagna si blocca come è successo lo scorso anno potrebbero esserci dei problemi».



Ambrosini, c’è qualche giocatore bianconero che segue con particolare attenzione?



«De Paul. L’argentino già lo scorso anno mi piaceva, ma non aveva la continuità che ha dimostrato in questa prima parte della stagione».



Il duello con la Juventus di CR7 non era il più adatto per capire il reale valore della truppa di Velazquez..



«Finora è stata una squadra inarrivabile, quella di Udine è solo l’ultima puntata di un avvio di stagione davvero perfetto e che lascia ben sperare la Juve anche in chiave europea».



Anche nella Juve pochi giovani italiani in prima linea e dire che le nostre under non sono malaccio.



«È un problema sotto la lente da tempo. Ed è inutile parlare della politica dei club. Certo, si potrebbero prendere meno stranieri dal valore incerto, ci vorrebbe in questo senso un po’ più di coraggio nelle scelte di mercato, ma la verità è che i nostri giovani dovrebbero essere più ambiziosi, più “cattivi”, più competitivi».



Prendiamo per esempio Favilli, prodotto della Juve che sembrava poter arrivare in Friuli: è finito al Genoa e là gioca Piatek...



«Giusto così: gioca e segna. Il calcio non regala nulla: fai il titolare se rendi. Così ai nostri giovani adesso consiglio di andare all’estero, anche in campionati secondo livello se qui non trovano spazio. Sono esperienze che ti aprono la mente e ti fanno crescere».



E della Under 21 in arrivo a Udine, quella di Scuffet e Mandragora, che dire ai friulani?



«Sostenetela. Sognate con loro nella corsa all’Europeo. C’è gente di qualità, alcuni sono già nel giro della Nazionale maggiore come Barella e Chiesa. Magari torneranno indietro a giugno: ma Di Biagio mi piace perché non vuole delle “stelle”, sta costruendo una squadra vera».