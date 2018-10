A Udine arriva la Nazionale under 21: oggi la presentazione del test con il Belgio

UDINE. Oggi, mercoledì 10 ottobre, sbarca a Udine l'Under 21 di Di Biagio, che domani alle 18.30 affronterà allo stadio Friuli in amichevole il Belgio (diretta su Raidue).

Con gli azzurrini ci saranno i bianconeri Mandragora e Scuffet, ma non Giuseppe Pezzella, rimandato a casa perché ancora alle prese con il recupero dal risentimento al quadricipite della coscia sinistra riportato il 19 settembre. Al suo posto Calabresi del Bologna, mentre Marchizza ha sostituito il napoletano Luperto.

«Come sempre – ha dichiarato il ct dal ritiro di Bologna – abbiamo convocato i migliori giocatori che possono servire in questo momento. Da qui all’Europeo tutti hanno la possibilità di guadagnarsi un posto.

Sono curioso, ma soprattutto contento, di affrontare il Belgio a questo punto della stagione. Ci troviamo a meraviglia, stiamo sperimentando quelle che poi saranno le sedi, i campi e le strutture dell’Europeo di giugno, è un modo importante di avvicinarci a questo appuntamento».

E sarà Udine, infatti, ad ospitare la finale della competizione, alla quale l’Italia è già qualificata come Paese ospitante.



Oggi nel cuore della città si terrà la presentazione della gara contro il Belgio (i biglietti per il match sono disponibili sul circuito TicketOne: 14 euro in tribuna e 5 in distinti, 1 euro per gli under 6), alle 14.30 nella Sala del Popolo della sede comunale, alla presenza del sindaco Fontanini, dell’assessore allo Sport Pizzocaro, del dg dell’Udinese Franco Collavino, del capo delegazione dell’Under 21 Massimo Ambrosini e del tecnico ct Gigi Di Biagio. Alle 17.15, poi, la Nazionale sosterrà la rifinitura sul campo del Friuli (allenamento visibile per 15’).



Domani sera, al termine del match, gli azzurrini non lasceranno il ritiro Là di Moret, ma vi resteranno fino a domenica mattina, allenandosi al Bruseschi, per poi raggiungere Vicenza dove giocheranno lunedì contro la Tunisia.



Intanto, la Figc e il Ministero dell'Istruzione hanno lanciato un programma per le scuole in vista degli Europei con l’obiettivo di affermare il rispetto degli inni nazionali, anche

attraverso l’utilizzo degli hashtag #tifiamoEuropa e #weareyourope. Le classi delle scuole che aderiranno al programma adotteranno una delle 11 nazionali finaliste: studieranno la storia, la bandiera, le caratteristiche, le usanze, l’inno del Paese scelto.