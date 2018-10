Parte dal suo Friuli la rincorsa di Scuffet: dopo l’Udinese deve prendersi l’Italia

UDINE. Comincia la lunga volata verso il sogno azzurro di Simone Scuffet. Parte idealmente da Udine, dalla sua porta nel suo stadio Friuli, dove oggi l’Italia under 21 incrocerà i guantoni in un’amichevole di lusso con i pari età del Belgio (alle 18.30), la rincorsa del portiere di Remanzacco al posto da titolare in vista dell’Europeo che si giocherà in Italia e vivrà il proprio epilogo proprio sotto l’arco dei Rizzi, il prossimo 30 giugno.



Una salita, visto che Scuffet ha perso posizioni negli ultimi anni, da quella stagione 2013-2014 che lo vide passare dal secondo posto all’Europeo under 17 alla porta dall’Udinese di Guidolin, a 18 anni neppure compiuti.



La storia è conosciuta, un percorso tortuoso come spesso accade nel calcio, dove è difficile programmare la crescita di un giovane e coniugarla con la fame di risultati che attanaglia le realtà professionistiche. Un po’ la fotografia nitida del nostro calcio, fatto da club che preferiscono i “vecchietti” stagionati, scafati e mestieranti, ai giovanotti inesperti che emergono dai vivai. Simone ci ha provato andando in prestito in serie B, salvo tornare alla casa madre senza essere cresciuto più di tanto. E restare in panchina a fare da riserva a Karnezis prima e a “nonno” Bizzarri poi non ha contribuito di certo ad accrescere le proprio chance azzurre.

Nel giro delle nazionali (anche quella maggiore con Ventura ct) Scuffet è sempre rimasto, ma è stato sorpassato progressivamente da tanti colleghi rampanti che prima aveva alle spalle. Da Donnarumma all’amico Alex Meret (che ora sta recuperando da un infortunio in maglia Napoli), ultimamente anche dal cagliaritano Cragno e dal sampdoriano di scuola Juve Audero che questa sera dovrebbe essere il titolare della Under 21 azzurra.



E Scuffet? Partirà dalla panchina, dovrebbe giocare un tempo, stando alla indiscrezioni non confermate ufficialmente alla vigilia da Di Biagio. «Scuffet ha vissuto momenti difficili, sono felicissimo che ne sia uscito, ora dia continuità alle sue buone prestazioni», l’unica concessione del ct alla vigilia, parole che non fanno capire come e quanto sarà impiegato Simone stasera nel suo Friuli. D’altra parte il tecnico non può badare ai singoli in prospettiva Europeo: «Nel gruppo abbiamo 30-40 giocatori su cui stiamo lavorando, guardiamo chi è in Nazionale maggiore e chi è nelle nazionali giovanili, lavoriamo in simbiosi poi da qui a giugno tireremo le somme».



Insomma, il portiere di Remanzacco deve guardarsi dalla concorrenza e cercare di recuperare terreno sfruttando proprio la vetrina Udinese: Audero è titolare alla Sampdoria,

Cragno al Cagliari, ma Simone ora può rispondere con le gesta in bianconero. Contro la Juventus, nella sconfitta, tutta l’Italia del pallone si è accorta che Scuffet è tornato, ci vorrebbe ora un’Udinese capace di crescere anche sotto il profilo del risultato per rispedirlo davvero in orbita.