Berrettoni l’arma in più per trafiggere il Vicenza

PORDENONE. Emanuele Berrettoni sta scaldando il motore. Per il big match col Vicenza, in programma alle 18.30 di domenica al Bottecchia, il numero dieci dei ramarri può partire dall’inizio per la prima volta nel corso di questa stagione. A Imola, nell’ultimo match di campionato, ha dato dimostrazione di stare bene: è entrato nella ripresa e ha svegliato il reparto offensivo neroverde, sino a quel momento poco incisivo.

Di tutto questo Attilio Tesser ha tenuto conto, considerato pure che Simone Magnaghi stenta a ritrovare la condizione migliore.



All’inizio dell’annata era destinato a partire subito titolare ma, nell’amichevole col Venezia, un’entrata scomposta di Modolo ha messo fuori uso il suo ginocchio. Da lì il percorso riabilitativo, in cui ha cercato di tenere a bada la rabbia per essere stato un’altra volta fuori. Già, perché il numero dieci ai box è stato anche nell’ultimo torneo. Ha giocato a tratti, pur facendosi sentire in Tim Cup e nel finale di campionato. In generale, non trova la continuità che desidera da aprile 2017, quando si infortunò nella gara con la FeralpiSalò. Adesso, dopo aver esordito con l’Albinoleffe alla seconda giornata, può e vuole partire titolare nel match di domenica.



Lo è “Berre” nella rosa e nel gioco della formazione cittadina. È il giocatore più vecchio del gruppo (classe 1981) ma al contempo uno dei pochi che può cambiare il match con un gesto tecnico. Per questo, visto l’avversario impegnativo com’è il Vicenza, Tesser sta pensando a togliere peso e centimetri all’attacco – facendo sedere Magnaghi in panchina – puntando su un terzetto che unisce tecnica e velocità: Berrettoni trequartista alle spalle di Ciurria e Candellone.

Può risentirne il reparto arretrato del Vicenza, più fisico che rapido e raffinato. Sicuramente il numero dieci romano ha un incredibile voglia di iniziare a lasciare il segno. Ha rinnovato il contratto per un altro anno perché intende essere protagonista, perché ama giocare a calcio ed è sempre alla ricerca di nuove sfide: il teatro del Bottecchia di domenica non può che farlo esaltare.



A caricarlo, non solo l’avversario in campo ma anche quello in tribuna: con Rosso, patron del Vicenza, non si lasciò bene ai tempi del Bassano. “Berre” si vendicò già nel famoso 6-0 del Bottecchia dell’inverno del 2017, quando segnò il suo più bel gol in maglia neroverde: quel destro a incrociare,

scoccato dopo aver stoppato il pallone di tacco, era dedicato ai suoi precedenti proprietari, come dimostrò nell’esultanza. Insomma, viste le premesse il numero dieci non solo non può mancare ma ha tutte le carte in regola per giocare dall’inizio. Ed essere l’arma in più.