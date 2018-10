C’è anche la tradizione a spingere la Gsa nella sfida con Mantova

UDINE. La tradizione, questa volta, fa sorridere la Gsa. Così come il PalaRuggi di Imola è un vero e proprio tabù per i friulani, la partita casalinga contro Mantova evoca piacevolissimi ricordi per la truppa bianconera.

In un’ideale top ten dei match giocati dall’Apu, un posto lo trova sicuramente quello del 26 marzo 2017 contro gli Stings Mantova. Al palasport di Cividale la Gsa si presenta all’appuntamento con il carico d’entusiasmo di un derby letteralmente stravinto.

La partenza dell’Apu è in salita, il 14-29 di fine primo quarto ricorda sinistramente il 31-10 dell’andata. Nel prosieguo del match la Gsa si risolleva, va al riposo sul -5, salvo sprofondare a -17 (51-68) a fine terzo quarto. Udine non molla, torna a -2 con tripla di capitan Vanuzzo e il palasport cividalese esplode quando a 38” dalla fine Veideman, imbeccato da Diop, realizza la tripla del sorpasso.

Un tiro in precario equilibrio, di tabella, sulla sirena dei 24”. Per vincere la partita e spalancare definitivamente le porte a una cavalcata finale di sei vittorie consecutive.



L’altro precedente incoraggiante risale al 21 gennaio scorso. È la seconda giornata di ritorno, Udine arriva da due sconfitte, a Imola e Bologna, e riceva al Carnera una Dinamica Generale Mantova in piena lotta per un posto play-off.

Si tratta di uno scontro diretto, la Gsa ha bisogno di tornare a vincere, magari ribaltando il -10 incassato all’andata. Anche in quest’occasione i virgiliani partono meglio, scattando sullo 0-5 dopo nemmeno 60 secondi. Udine riesce a ricucire il gap e prova a più riprese ad allungare con i punti di Dykes, Veideman e Raspino, gli Stings restano sempre aggrappati ai bianconeri con le triple di Moraschini e Candussi.



La classica gara con il punteggio “a elastico” si risolve nell’ultimo quarto. L’Apu tocca il +11 con Pellegrino, Mantova lima il divario ed a 20 secondi dalla sirena il display dice 67-60. L’ultimo possesso è della Gsa, il giro palla è efficace e trova Dykes libero dall’angolo:

canestro del +10 e pubblico del Carnera in piedi ad applaudire l’esterno di New Orleans, uomo di tiri decisivi.Domani pomeriggio cambieranno molti dei protagonisti sul parquet, per la Gsa l’importante è che non cambi il risultato.