Due gol nel finale di Pussetto e Bocic e l’Udinese salva la faccia con il Bravo

UDINE. Due gol piazzati nel finale hanno permesso all’Udinese di salvare la faccia nell’amichevole con i lubianesi del Bravo, in testa alla classifica della seconda divisione slovena, e tanto basta a delineare il difficile pomeriggio vissuto dai bianconeri e in particolare dal tecnico Julio Velazquez, sgolatosi non poco a bordo campo.



Già, perché l’Udinese, seppur quella delle seconde linee lasciate orfane dai nazionali, ha confermato di avere precise difficoltà, legate principalmente allo sviluppo della manovra offensiva, dove sembra sempre più evidente l’isolamento cronico vissuto dalle prime punte.

In assenza di Lasagna, in azzurro alla corte di Mancini, e del polacco Teodorczkyk, esentato dal programma differenziato che non ne prevedeva l’impiego nel test, ieri è toccato al brasiliano Felipe Vizeu recitare il ruolo di collettore in attacco, là dove si potrebbe anche giocare senza punte per come si sta sviluppando il 4-1-4-1 imbastito da Velazquez.

Il classe ’97, usato solo nei minuti finali in campionato, ha palesato difficoltà su tutto il fronte, concludendo senza spunti individuali, facendosi trovare dai compagni solo per qualche sponda scolastica, ma soprattutto non ha dato la profondità richiesta in fase di possesso, frenato anche da una stazza poco mobile, specie spalle alla porta.

Se a questo ci aggiungiamo poi la pochezza dei rifornimenti, con D’Alessando e Mallè scollegati dalla punta, ecco servito il problema. L’unico che ha provato a risolverlo è stato Ignacio Pussetto, lui sì in partita dal primo minuto al 40’ della ripresa, quando ha piazzato la sgommata decisiva in verticale, superando Vekic in uscita.

L’azione è stata la riprova che l’argentino può davvero fungere da seconda punta, perché capace di fare la differenza una volta portato dentro al campo, e non da esterno. Non a caso, prima del gol Pussetto ha sfiorato altre due volte il bersaglio, provandoci sempre guardando la porta di fronte, una volta accentratosi.



Velazquez non potrà non tenerne conto se vorrà sperare di risolvere

i problemi in attacco di un’Udinese portata alla vittoria da un ragazzino della Primavera, quel Milos Bocic che fin dai Giovanissimi prendeva e puntava l’uomo. Ha segnato così, provandoci, che in fondo resta sempre la via migliore per superare i propri limiti.