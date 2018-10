Bianchi risponde alla punizione di Burrai, ma il Pordenone resta primo

PORDENONE. Terzo pareggio consecutivo per il Pordenone, che rimane comunque da solo al comando della classifica visto l'1-1 tra Monza e Triestina.



Per il big match Attilio Tesser schiera la formazione annunciata, con Berrettoni in campo dal 1’ come trequartista, alle spalle di Magnaghi e Candellone, con Ciurria inizialmente in panchina. A centrocampo Gavazzi e Bombagi supportano Burrai, la retroguardia ritrova Barison centrale assieme a Stefani, con Semenzato e De Agostini sulle fasce e Bindi tra i pali.



Pordenone subito aggressivo in avvio e già al 1’ occasione da gol per Candellone, che intercetta un errato disimpegno difensivo di Pasini, la palla gli sbatte addosso e finisce sul fondo, non troppo distante dalla porta di Grandi.



I neroverdi, sospinti da un gran tifo, premono forte sull’acceleratore e al 4’ vanno ancora vicini al gol: cross di Gavazzi dalla destra, mischia in area, nuovo disimpegno incerto della retroguardia biancorossa e Magnaghi è stoppato sul più bello da Grandi.



I ritmi sono davvero intensi, il Vicenza prova a manovrare a centrocampo e a guadagnare metri, ma fatica a trovare spazi. È il Pordenone a fare la partita e al 17’ Grandi è costretto a un altro difficile intervento per respingere un colpo di testa ravvicinato ancora di Magnaghi su assist di Berrettoni.



Al 28’ la prima occasione per il temuto ex Arma: cross su palla inattiva di Giacomelli, stacco del bomber marocchino e palla di poco a lato.



Al 36’ ancora Magnaghi vicino al gol dell’1-0: Bombagi da metà campo vede il centravanti partire e lo serve con un preciso lancio, controllo e tiro immediato, Grandi si salva in corner.



Il gol arriva al 42’: Magnaghi difende una palla sulla trequarti e guadagna una punizione sulla “mattonella” preferita da Burrai per i cross vincenti. E tutti si aspettano il traversone, compreso il portiere, invece il regista neroverde calcia verso la porta, la palla rimbalza davanti a Grandi che s’impapera e la sfera finisce all’angolino.



In avvio di ripresa parte forte il Vicenza: al 2’ affondo di Giacomelli sulla corsia di destra e pronto assist in mezzo per Arma, che arriva con un istante di ritardo per il tocco vincente a due metri dalla porta di Bindi.



Nuova occasione per Arma al 9’, la difesa si salva. Ma il Pordenone soffre di più rispetto alla prima frazione e fatica a essere pungente. Così Tesser al 10’ toglie un Berrettoni poco incisivo, non ancora al top, e inserisce Ciurria.



Poco dopo Burrai dai 40 metri con un bolide alto sulla traversa. Ma è un fuoco di paglia, perché un minuto più tardi il Vicenza pareggia. Discesa sulla sinistra di Solario, palla al centro per l’accorrente Bianchi che calcia di prima intenzione, un difensore respinge, la sfera torna sui piedi di Bianchi che al secondo tentativo fa centro, con la complicità di una deviazione.



Burrai ha il piede caldo e al 22’ ci prova nuovamente dalla lunghissima distanza, Grandi in tuffo ci arriva.



Alla mezz’ora, fuori Bombagi e Magnaghi, dentro Damian e Germinale.

SERIE C GIRONE B - 6a GIORNATA

Albinoleffe - Feralpisalò 0-1, Fano - Giana Erminio 1-0, Fermana - Sudtirol 0-0, Imolese - Gubbio 1-0, Monza - Triestina 1-1, Pordenone - Vicenza 1-1, Ravenna - Sambenedettese 2-0, Renate - Vis Pesaro 0-1, Rimini - Teramo 1-1, Virtusvecomp V. - Ternana 0-2

CLASSIFICA:

Pordenone 12 punti; Fermana, Monza, Triestina 11; Imolese, Ravenna, Vicenza 10; Sudtirol 9; Vis Pesaro 8; Feralpisalò, Rimini 7; Fano 6; Giana Erminio, Renate, Ternana 5; Albinoleffe, Gubbio, Teramo 4; Sambenedettese, VirtusVecomp 3. Ternana tre gare in meno Fano, Feralpisalò, Rimini una gara in meno

PROSSIMO TURNO 7a GIORNATA

- 17/10

Feralpisalò - Rimini, Giana Erminio - Ravenna, Gubbio - Fermana, LR Vicenza - Monza, Renate - VirtusVecomp, Sambenedettese - Imolese, Sudtirol - Triestina, Teramo - AJ Fano, Ternana - Albinoleffe, Vis Pesaro -

Pordenone