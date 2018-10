Udinese, un terzo di gol in meno da quando Di Natale ha smesso

Otto gol in altrettante partite. É questo il bottino dell’attacco bianconero in questo avvio di campionato, un bilancio miserello con l’Udinese che per due volte è rimasta a secco (Fiorentina e Juventus) e che solo in un paio di occasioni è riuscita a superare più di una volta l’estremo difensore avversario (Parma e Chievo). Insomma, è vero che siamo reduci da una stagione in cui il problema principale era la difesa (lo scorso anno sono stati 63 i gol subiti), ma anche in area di rigore avversaria il piatto piange.

L’origine di tutti i guai coincide con l’addio al calcio di Di Natale. Da quando Totò ha deciso di spegnere la sua luminosa stella, l’Udinese non è riuscita a tenere un’alta media realizzativa. Nessuno pretende di arrivare ai 65 gol realizzati nella stagione 2010-2011 (quella del tandem con Sanchez), anche perchè rivedere con la maglia bianconera uno come Totò sarà quasi impossibile. Servirebbe una cooperativa del gol che finora non è stata trovata, o comunque una o due punte che riescano ad andare in doppia cifra. Gli ultimi a riuscirci sono stati Zapata e Thereau, ma la coppia non era granchè assortita.



Fa specie notare che nel torneo in cui l’Udinese segnò 65 reti, dopo otto partite ne aveva messe a segno appena sei (record negativo): significa che nelle restanti trenta gare arrivarono 59 bersagli. Nella stagione successiva ci fu una flessione (52): mancarono i gol del Niño, finito al Barcellona, mentre Totò ne mise a segno 23 e non 28. In compenso l’Udinese subì anche otto gol in meno (35 contro 43). La terza annata dell’era Guidolin, quella conclusa con il filotto di otto vittorie, vide i bianconeri sfiorare quota 60 (si fermarono a 59) grazie all’unica annata positiva a queste latitudini di Luis Muriel. Potenzialmente è stato il colombiano il giocatore migliore arrivato in Friuli, quello che avrebbe dovuto raccogliere l’eredità di Totò. Come è andata a finire lo sappiamo tutti: problemi fisici, incomprensioni con l’ambiente e la cessione alla Samp.



Il quarto anno di Guidolin l’Udinese è scesa sotto quota 50 che da allora non è mai stata più superata: 46 i gol con un Di Natale comunque sempre all’altezza (17 marcature). Nel torneo seguente altri tre passettini indietro: 43 gol sotto la gestione di Strama nonostante all’ottava giornata i gol segnati fossero ben 11 (miglior partenza di tutte le ultime nove annate). Di Natale chiuse a quota 14.



Il punto più basso è stato toccato nel campionato 2015-2016 (Colantuono-De Canio il tandem in panchina): 35 le reti segnate, quasi la metà di quelle del torneo 2010-2011, e 60 quelle subite. Mai come allora, dal 2002, l’Udinese andò vicino alla retrocessione.



Negli ultimi due campionati c’è stata una crescita. Il bilancio tra i gol fatti e quelli subiti è stato accettabile sotto la gestione Del Neri (47 contro 56), non lo scorso anno (48 contro 63). Oggi nella rosa messa a disposizione di Velazquez ci sono poche prime punte (in fondo non lo è nemmeno Lasagna) e tanti esterni offensivi: Machis, Pussetto, De Paul. Barak e Fofana hanno dimostrato di essere centrocampisti da più di cinque gol a stagione, ma per il momento hanno inciso poco là davanti. È vero che siamo solo all’ottava giornata, ma forse è arrivato il momento di battere qualche colpo. —