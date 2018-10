L'addio di Pellizotti dopo 18 anni di professionismo: «Dal sogno maglia rosa alle lacrime sullo Zoncolan»

La piccola Mia, nata la mattina della tappa di Peschici al Giro d’Italia 2017 , proprio dove il papà vinse per la prima volta nella corsa rosa 2006, dorme sul divano. Lui non vede l’ora che si svegli per portarla a spasso con la bici. La bimba è nata tra bici, ruote, caschi, boracce, adesso ha un “driver” che in bici pedalerebbe con lei per ore. Uno spasso.



Lui è Franco Pellizotti, da 4 giorni, sabato Giro di Lombardia per la precisione, ex pro. È magro da far paura. Per la verità in Giappone a inizio novembre correrà ancora un criterium, ma lunedì ha già completato il primo mini raduno della Bahrain-Merida tra i direttori sportivi, la sua nuova professione.



«Ho quarant’anni suonati, ma alla fine della carriera mi piace tornare indietro al 1987. Gara tra Giovanissimi in Friuli. La mia prima gara».«Avevamo ancora i pedali con le gabbiette. Non inserisco bene la scarpa, cado e faccio cadere tutta la prima fila. Poi ripartiamo e arrivo quarto».«Sì. Di una cosa innanzi tutto: ho corso in bicicletta perché era semplicemente la mia passione. Ho sempre amato andare in bici e continuerò ad andarci anche adesso che mi sono tolto il numero dalla schiena. Andrò in bici non ogni giorno come adesso, ma ogni volta che potrò farlo».«Sì, ed è bellissimo andare alle corse dei ragazzi. Mi sembra di tornare indietro nel tempo. Li vedo e mi rivedo. Corrono, s’impegnano, s’arrabbiano, nascono amicizie».