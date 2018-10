Rimonta Pordenone, Germinale affonda la Vis Pesaro

PESARO. Ecco Germinale! Il Pordenone alla settima giornata scopra finalmente il talento del suo bomber più esperto: guarito dall'infortunio, l'ex Fano entra nella ripresa al posto di Magnaghi e risolve a Pesaro con una doppietta una partita complicatissima.

E' rimonta vincente per i neroverdi, che chiudono il priomo tempo sotto di un gol e poi vincono meritatamente sul campo del loro ex mister Colucci, confermandosi in solitudine al comando della classifica.

Mini turnover per Tesser, che al Benelli di Pesaro dà un turno di riposo a capitan Stefani, rimpiazzandolo con Bassoli e dando la fascia di capitano a De Agostini, regolarmente presente sulla linea di difesa con Semenzato e Barison. In porta c’è Bindi, a centrocampo Damian prende il posto di Bombagi ma gioca a destra, mentre Gavazzi è a sinistra e n mezzo c’è Burrai. Ciurria fa il trequartista, in attacco la solita coppia Magnaghi-Candellone.

Colucci risponde con un ordinato 3-4-1-2, in cui si distinguono per personalità, tecnica e condizione fisica Lazzari e Ibou Balde, fratello del Keita dell’Inter.

Il Pordenone comincia tenendo da subito i ritmi alti, la Vis Pesaro fa buona guardia.

Dopo un paio di tentativi su palla inattiva di Burrai, i neroverdi si vedono costretti ad arretrare il baricentro, con i padroni di casa che cominciano a spingere, sospinti da Lazzari - che prima si guadagna un corner sugli sviluppi del quale tenta la prima conclusione della sua squadra – e Ibou Balde, che al 15’ al termine di un’azione personale si “beve” Barison e calcia un gran sinistro sull’esterno della rete.

Avvisaglie di pericolo per i ramarri, che infatti al 20 vanno sotto: grande azione di Petrucci sulla destra, che trova ben piazzato al limite dell’area Lazzari, delizioso tocco a scavalcare gli interditori neroverdi per l’inserimento di Olcese, che si lascia scavalcare dal pallone e anticipa Barison e Bassoli, fulminando Bindi con una botta sotto la traversa da posizione ravvicinata.

Il Pordenone prova subito a rispondere con una sventola dalla distanza di Burrai che non inquadra lo specchio.

Al 29’ Ciurria, spostato da Tesser nella posizione di mezzala sinistra (con Gavazzi trequartista) crossa per la testa di Magnaghi, che di testa non inquadra il bersaglio.

Occasionissima ancora per Magnaghi, ancora propiziata da un ottimo Ciurria, che parte da centrocampo e con uno scatto irresistibile guadagna il fondo sull’out mancino, cross rasoterra e il numero 17, tutto solo, all’altezza del dischetto calcia alle stelle.

All’8’, dopo un tentativo sterile di Candellone, Tesser corre ai ripari: fuori uno sterile Damian e dentro Berrettoni, fuori Magnaghi e dentro Germinale.

Proprio quest’ultimo si fionda subito a centro area, dove dopo 10 secondi arriva dalla Bandierina un cross al bacio di Burrai: per l’esperto numero 9, bravo a farsi trovare smarcato, è un gioco da ragazzi infilare di testa da due passi l’1-1.

La mossa del tecnico cambia volto al Pordenone, che prende in mano le redini del match: al 21′ destro di Candellone da fuori area: palla di poco sul fondo.

Entra anche Bombagi al posto di Gavazzi e al 23′ un suo filtrante smarca ancora Candellone, il cui tiro è respinto da Bianchini.

E’ forcing neroverde: al 24’ angolo di Burrai e colpo di testa di poco alto di De Agostini.

Il vantaggio dei ramarri è ormai nell’aria e si concretizza al 31’, di nuovo con Germinale, l’uomo del match: Candellone tiene vivo un buon pallone, lo scarica su Bombagi che crossa dalla destra: deviazione in scivolata del centravanti subentrato, che insacca.

La Vis Pesaro prova a rimediare, ma la sua manovra ora è confusa e il Pordenone fa buona guardia. Entra anche Stefani per l’acciaccato Barison, al 41′ un tiro-cross di Berrettoni sorvola la traversa.

Vis Pesaro-Pordenone 1-2

VIS PESARO (3-4-1-2): Bianchini; Gianola, Briganti, Gennari; Petrucci (10′ st Hadziosmanovic), Botta, Paoli, Rizzato; Lazzari (16′ st Marchi); Balde (10′ st Diop) (33′ st Di Nardo), Olcese (33′ st Buonocunto). A disposizione: Stefanelli, Rossoni, Boccioletti, Pastor Carayol, Romei, Gabbani, Tessiore. Allenatore: Colucci.

PORDENONE (4-3-1-2): Bindi; Semenzato, Barison (38′ st Stefani), Bassoli, De Agostini; Gavazzi (19′ st Bombagi), Burrai, Damian (8′ st Berrettoni); Ciurria; Magnaghi (8′ st Germinale), Candellone (38′ st Florio). A disposizione: Meneghetti, Nardini, De Anna, Zamuner, Bertoli, Cotali. Allenatore:

Tesser.

ARBITRO: Paterna di Teramo. Assistenti Di Giacinto di Teramo e Micaroni di Chieti.

MARCATORI: al 20′ Olcese; nella ripresa, al 9′ e al 31′ Germinale.

NOTE: ammoniti Germinale, Diop, Marchi, Burrai. Angoli 2-9. Recupero: pt 0′; st 5′.