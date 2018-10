Incredibile Cimolai: presto sposo ma senza squadra

Vi ricordate il Campionato Europeo di ciclismo per professionisti sotto la pioggia di Glasgow il 12 agosto? Vince Matteo Trentin al termine di una volata senza storia tiratagli da Davide Cimolai (quarto). Il 29enne di Fontanafredda alza le mani dietro prima che lo faccia il vincitore. Quella foto fa il giro del mondo, gli appassionati veri di ciclismo se lo divorano quello scatto perché è il simbolo di come nello sport dove la fatica domina, e questo potrebbe pensare alla sublimazione dell’individualità, in realtà è il gioco di squadra spesso a fare la differenza. Come a Glasgow.



Sono passati poco più di due mesi e domani Davide Cimolai, dal 2010 professionista e con una mezza dozzina di vittorie (anche di peso) nel palmares, correrà la corsa più importante della sua vita: sposerà la sua Greta a Sacile. Il suo “Cimo Fan Club” ha addirittura dato appuntamento ai tifosi per le 15.30 per salutare il loro campione. Poi l’ex corridore della Groupama-Fdj e la giovine voleranno a Dubai in viaggio di nozze.



E dall’altro capo del mondo attenderanno il messaggio decisivo, la telefonata sblocca-tutto. Sì, perché il corridore protagonista agli Europei, lodato dal ct Cassani per la corsa tatticamente perfetta e generosa, quello che nel 2015 battè alla Parigi- Nizza il gotha dei velocisti mondali che si preparava alla Sanremo, non ha una squadra con cui correre nel 2019.



Incredibile a dirsi, ma è così. E, quel che è peggio, le probabilità di trovarla una squadra forte, una della serie A del ciclismo, insomma una Pro Tour, sono ad oggi bassine. Il suo procuratore, l’ex pro Manuel Quinziato, sta scandagliando il mercato. Ma trovare un team all’ultimo “bus” della stagione è difficilissimo. Prima Cimolai era a un passo da ri-firmare con i francesi di Pinot e soprattutto il velocista Demare, del cui “treno” fino a una settimana fa pareva perno insostituibile, poi, a settembre, scaricato dai transalpini, è stato a un passo dalla Quick-step, la regina delle squadre per vittorie. Nulla. Nulla anche

alla Bahrain-Merida. «Organico al completo mi hanno risposto - spiega Cimolai -. Eppure io in quasi dieci anni da pro credo di aver sempre fatto quel che mi chiedevano, aiutando o provando a vincere e pure vincere». E adesso? «Se non trovo squadra posso anche smettere», dice. Assurdo.