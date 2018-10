La carica di Velazquez: «Mi aspetto un’Udinese con tanta fame, possiamo fare punti»

«Saremo diversi dalla partita giocata con la Juve, ho parlato con i ragazzi e mi aspetto una squadra che ha fame». Ecco la promessa di Julio Velazquez, evidentemente confortato dal lungo dialogo avuto con i giocatori, specie con i nazionali, tutti rientrati in perfetta condizione fisica e decisi a pensare solo all’Udinese. D’altronde, la classifica va mossa e Velazquez avverte l’esigenza di dover proporre una Zebretta meno remissiva di quanto fatto con la Juve di CR7.

leggi anche: Udinese, regalati un’impresa contro il super Napoli di Carletto Ancelotti Ai bianconeri stavolta oltre al cuore servono i punti: è arrivato il momento di far contenti i tifosi



«Sarà un’Udinese diversa perché giochiamo contro un’avversaria che ha un modello di gioco che non è lo stesso della Juve, pertanto faremo un tipo di partita differente, incontreremo delle difficoltà, ma sono convinto che possiamo fare punti».«Conosco bene Pussetto da quando giocava in Argentina, dove alcune volte ha giocato sulla fascia destra, alcune come prima e altre come seconda punta. A me piace molto, lui può giocare sia nella parte interna del campo che esterna, anche sul piede invertito, può partire anche da una posizione centrale. Non è stato facile per lui adattarsi al ritmo iniziale, ma è migliorato e penso che può crescere di settimana in settimana. Quanto a Kevin, è importante contestualizzare le parole, bisogna capire la domanda che gli è stata posta, ma prima che andasse in Nazionale non avevo sentito nulla di tutto questo. Il gol è molto importante, ma anche il sacrificio, il lavoro per la squadra e ho visto che nei dieci minuti in cui ha giocato ha fatto tre movimenti nello spazio molto belli. Lui è bravo anche da solo e sono sicuro che alla fine Kevin avrà fatto una stagione spettacolare».«Sono arrivati in buone condizioni dopo gli impegni con le nazionali ed è un fatto molto positivo per la società, per lo staff e per lo spogliatoio. Sono davvero soddisfatto della situazione, ieri abbiamo parlato prima dell’allenamento, dopo quasi due settimane in cui erano via dieci ragazzi e adesso il pensiero di tutti è al cento per cento sull’Udinese. La mentalità è molto positiva e mi aspetto una squadra che abbia fame, che giochi con la possibilità di fare male all’avversario».«Il Napoli ha una rosa con molta qualità e con svariate possibilità, ma è chiaro che Insigne è uno tra i migliori, pertanto perde un calciatore importante».«Per me Ancelotti è stato molto intelligente. L’anno scorso la squadra ha fatto grandi cose, lui è un top, e dimostra che è bravo cambiando alcune situazioni e altre no. Mi è piaciuto molto questo Napoli quando l’ho visto all’opera: è una squadra molto forte che gioca con una velocità in più e che in questa stagione arriva più velocemente in porta, con due o tre passaggi. È molto dinamica in alcune situazioni».«La realtà è che in questo momento abbiamo giocato otto partite di cui tre con squadre del nostro livello, e tutte in trasferta. Abbiamo fatto quattro punti su nove, che non è male, e potevano essere di più a Bologna. Le altre cinque partite le abbiamo giocate con cinque squadre delle prime nove in classifica. Questa cosa dobbiamo analizzarla, il calendario non ci è stato amico, pertanto serve tranquillità e cercare di migliorarci sempre. È importante adattarsi e saper imparare non solo dalle vittorie ma anche dalle sconfitta, ma in generale a questa squadra posso dire qualcosa solo del secondo tempo di Bologna. Io sono ambizioso e miglioreremo lavorando tutti insieme». —