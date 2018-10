Gsa, che tonfo in casa: Pancotto fa il colpaccio

UDINE. Alla fine a vincere è stato il “vecchio” Cesare Pancotto. Con una Montegranaro super che ha avuto ragione di una Gsa ancora in costruzione. Mettiamola così, perché siamo solo alla terza giornata di campionato. Speriamo sia solo un ko di gioventù.

Ma la botta pressa da Cavina&Co al Carnera è brutta. In ambasce per due quarti, in un paio di minuti grazie a Cortese, Udine pare avere in mano il match-point, non uccide la partita e gioca un ultimo quarto orribile.

La Fortitudo imbattuta a Treviso ha vinto con autorità il big-match della giornata, giocando in formato “Bella Addormentata nel bosco”, l’Apu di Pedone mercoledì sera si sveglierà con una bella scoppola. Altro che “Cappuccetto rosso”, “Alice nel paese delle meraviglie” e i capolavori dei Grimm.

Film della partita: Udine soffre da paura Montegranaro. Da paura. Powell gioca a sprazzi, Simpson ha le polveri bagnate (e sbaglia canestri non da lui), Cortese dorme per 25’ e il resto non aiuta. Poi, va detto: Pancotto, ex molto applaudito, arroccata su Corbett e Amoroso, ha messo su una squadra con i fiocchi.

Che difende, gioca bene in attacco e, soprattutto, per quasi tutta la gara si è permessa il lusso di fare a meno dei canestri del temuto lungo Simmons.



Ma è Powell, sì Marshawn Powell che merita un discorso a parte: si vede che vuole spaccare il mondo e fare la partita dell’ex, ma è altrettanto evidente che un giocatore del suo livello non può addormentarsi in campo per due tre-volte a partita.

Rimbalzi presi in testa dagli avversari, palle perse. Insomma, se gli altri due big three faticano è dura portare a casa la pagnotta, alias i due punti, aperitivo quasi indispensabile per affrontare con la mente libera la trasferta dell’anno mercoledì a Bologna nel turno infrasettimanale.

Aleggia quella partita nella mente dei tifosi, e forse anche in quella dei giocatori. Mai errore fu più fatale. Montegranaro chiude avanti di uno il primo quarto (16-17), se possibile alla ripresa del gioco fa meglio, andando anche a +8 e mettendo paura a un Carnera ancora una volta stracolmo.

Vorrebbe vedere correre Simpson&Co il pubblico, invece, salvo un paio di accelerate, che infatti rendono la squadra friulana fuori portata degli avversari, a correre sono gli ospiti. Proprio una gran bella squadra. Anche perché ha un giocatore, l’esperto Amoroso (37 anni), che ha talento da vendere.

Uno che quando parte in palleggio non è marcabile. Morale: a metà partita Montegranaro è avanti 33-38, il barbuto dirigente marchigiano sotto canestro pregusta il colpaccio.



Insomma, ai padroni di casa di Cavina serve cambiare registro. Non lo fanno nonostante Pellegrino (bravino) si faccia sentire e Penna segni da tre. Un’azione è emblematica: schiaccione di Simmons e fallo (stupido) di Cortese sulla cui scomparsa dal match è stata vista nel parcheggio del Carnera girare uno speciale la Sciarelli per “Chi l’ha visto?”

Pancotto pregusta eccome il colpaccio, vede che la sua ex squadra spreca l’inverosimile. Almeno tre contropiedi gettati alle ortiche nel terzo quarto. Corbett alza i giri del motore. Anche se la Premiata ha solo 5 punti di vantaggio (42-47) l’impressione è che la partita si decida qui.

Ed è qui che Cortese in persona, lo “scomparso”, tranquillizza tutti e risponde agli appelli: piazza due bombe siderali che rendono il Carnera una bolgia. (48-47). La Sciarelli molla la preda alla terza tripla dell’ex Effe, sbaglia perché l’ala torna a scomparire presto. Montegranaro no.

E qui vince la sua partita. Con un Corbett extralusso e le triple di Treier dall’equilibrio quasi perfetto a fine terzo quarto (57-56) si passa a una disfatta. L’assist di Traini a Petrovic che schiaccia

è l’emblema d’una partita che Udine ha giocato a sprazzi, proprio quello che voleva Pancotto per sbancare il Carnera.

Un ultimo flash di Udine illude a due minuti dalla fine. Finisce 69-78. Rifletti Gsa. Rifletti. Altro che favole.