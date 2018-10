Incredibile Velazquez dopo il ko col Napoli: «Meglio che con la Juve»

UDINE. C’è anche Julio sul banco degli imputati, per la prima volta da quando è l’allenatore dell’Udinese. «Non sono d’accordo, non è andato tutto male: solo il risultato. Ma dobbiamo essere realisti, dobbiamo cominciare a fare punti».

Quel 3-5-1-1 imbastito a sorpresa per spiazzare Ancelotti si è rivelato un autentico boomerang per Velazquez che no ha avuto né solidità difensiva, né possesso del centrocampo da un modulo che qui in Friuli conosciamo bene per i fasti Champions firmati da Guidolin, quando però là davanti c’era un bomber spietato come Di Natale e non un progetto di un (grande) attaccante che si chiama Lasagna, ancora troppo poco freddo sotto porta, là dove contano anche i gol “brutti e sporchi”.

È chiaro che, dopo questo risultato e, soprattutto le quattro battute d’arresto di fila (come pesa il kappaò rimediato a Bologna), bisognerà valutare con attenzione la posizione del tecnico spagnolo. È il momento puntellarlo, confermargli la fiducia, o comunicare l’ultimatum: l’Udinese non può continuare così. Ieri, subito dopo aver incassato il ko dal Napoli, il dt bianconero Daniele Pradè è già uscito allo scoperto: «Con il Genoa dobbiamo fare la partita della vita». Non è un ultimatum, ma quasi.



Velazquez lei rifarebbe le stesse scelte tattiche, cambiando volto all’Udinese?



«Erano in campo gli stessi giocatori che abbiamo visto già nelle scorse partite. Il modulo? Non mi soffermerei sul quello. Non mi sono piaciute altre cose. La nostra partenza, per esempio».



Si sono visti molti errori in difesa e anche a centrocampo, nelle possibili ripartenze: eppure l’arma di una mediana a cinque poteva sembrare azzeccata...



«Non è il modulo sbagliato. Sono stati altri particolari. Abbiamo sbagliato sul primo gol del Napoli e poi quando abbiamo avuto le occasioni non le abbiamo sfruttate. Questo fa la differenza e incide sul risultato. Non sono d’accordo per questo con chi dice che è andato tutto male stavolta. Ho visto anche delle cose positive».



Ma la classifica piange.



«Vero, dobbiamo essere uomini, confrontarci con questa realtà. Anche per rispetto di una tifoseria davvero spettacolare: abbiamo dei tifosi che si comportano in maniera eccezionale».



È preoccupato?



«Dobbiamo stare tranquilli e sereni. Il calendario sarà più abbordabile a fine novembre: testa alta e pensiero positivo. Finora abbiamo affrontato tre avversarie del nostro livello in trasferta e sei della top 9 della serie A. Questo incide».



«Può essere play o mezzala. Ma per me il titolare è Behrami come play. Con Barak invece può fare lui il regista».«No, per scelta tecnica».