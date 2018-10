La Gsa all'esame-verità, Cavina dà la carica: «Voglia e mentalità per una grande gara»

UDINE. Gsa, ecco il primo esame verità. Oggi contro Montegranaro i bianconeri aprono una settimana di passione, con tre partite in otto giorni che ci diranno di che pasta è fatta questa squadra.

Prima di pensare alle sfide contro Fortitudo e Ravenna, è bene concentrarsi sul match odierno, perché gli uomini allenati da Pancotto sono in testa a punteggio pieno e con la netta vittoria di Ravenna hanno dimostrato di poter ripetere l’ottima stagione di un anno fa.

Coach Demis Cavina apre così il ciclo di ferro della sua Gsa: «Abbiamo lavorato sodo in funzione di questa settimana, la risposta del gruppo è stata positiva. Ci attendono tre partite contro altrettante squadre molto toste, ma la nostra filosofia deve essere di pensare soltanto a noi. Dobbiamo ancora migliorare, ma se avremo lo stesso approccio e la stessa voglia di domenica scorsa faremo una bella partita. Sono contento di giocare al Carnera, contro Mantova c’era una splendida atmosfera, mi auguro sia sempre così e che la squadra accenda il tifo del nostro pubblico».

Di fronte ci sarà una Montegranaro ringalluzzita dalla netta vittoria ottenuta a Ravenna, utile anche a tenere desta l’attenzione in casa udinese, dato che i marchigiani non figuravano nei primi posti nei pronostici di pre-season. «Affrontiamo una squadra attrezzata, che ha dimostrato le proprie ambizioni con i fatti, senza troppi proclami. Montegranaro ha giocatori di grande qualità ed è partita bene: merito di un mix di talento, esperienza ed esuberanza fisica dei giovani della panchina. In più c’è una guida tecnica come Cesare Pancotto, che non ha bisogno di presentazioni».

Fra gli avversari un occhio particolare va riservato a Jeremy Simmons, 19 punti e 8 rimbalzi di media nelle prime due gare, con il 77% al tiro da due. A Ravenna, in particolare, ha chiuso con uno strepitoso 10 su 10. «È un giocatore che conosce bene il nostro campionato, ha forza fisica e una mano molto educata al tiro. Era già stato protagonista a Scafati, si tratta di una conferma».

All’orizzonte c’è la Fortitudo, da sfidare mercoledì nella tana del PalaDozza. I felsinei oggi a pranzo sono di scena a Treviso, quindi è una settimana ricca di scontri diretti che daranno prime indicazioni al vertice. «Penso che in queste settimane – afferma Cavina – ci si possa rendere conto delle vere forze in campo. Avere tutti questi scontri all’inizio del campionato metta ancora più sale

alla classifica, anche se è presto per leggerla». Gsa annunciata al completo per la partita odierna.

Qualche acciacco per Lorenzo Penna, rimasto ai box per due giorni a causa di un problema alla schiena. Il play di scuola Virtus stringerà i denti e sarà regolarmente della partita.