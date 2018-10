Pordenone, arriva il Renate e poi la Fermana: fattore Bottecchia per tentare la fuga in vetta

PORDENONE. Il Renate oggi, la Fermana tra sette giorni: due partite in casa per volare. Il Pordenone tenta la fuga. La capolista, a più 2 dal Vicenza, , cerca di far leva sul fattore Bottecchia per consolidare il primato in solitaria, rafforzato dal recente blitz di Pesaro. Il proprio stadio sembra il luogo ideale per farlo: il curriculum dice una solo sconfitta nel 2018, quella con la FeralpiSalò dello scorso febbraio.

È un’occasione da non farsi sfuggire e la società chiama a raccolta i tifosi. Nessuno chiede il tutto esaurito del match di domenica scorsa, ma almeno un’affluenza da 1.500 persone per trascinare la squadra verso la serie B.



Il successo nel turno infrasettimanale ha dato tanto dal punto di vista morale alla truppa di Tesser. Il quarto pareggio di fila avrebbe potuto alimentare dubbi sulla consistenza della squadra. Invece i neroverdi hanno imboccato la strada giusta, al bivio non hanno sbagliato, trascinati da un carattere da big e da un Germinale baciato (anche) dalla fortuna: ingresso in campo e doppietta. Una vittoria-chiave in questo avvio di campionato, che ha consolidato certezze: il calcio è pure questione di momenti e il Pordenone è stato capace di cogliere l’attimo.



Germinale si è sbloccato ma pare non sia ancora pronto per giocare dall’inizio. Spazio così in attacco a Candellone e Magnaghi supportati da Berrettoni. Il numero dieci è di nuovo titolare, pronto a innescare i due che non segnano rispettivamente da tre e cinque incontri. In mezzo spazio nuovamente a Bombagi dal 1’. Assieme a lui i soliti Burrai e Gavazzi.

In difesa Bassoli lascia il posto a Stefani, ai box con la Vis Pesaro. Il resto del reparto arretrato è confermato. Il Renate in Friuli cerca il primo successo della gestione Gioacchino Adamo, promosso prima della sfida con la Vecomp (persa) per sostituire Brevi, esonerato dopo una sola affermazione in sei gare. I brianzoli sono penultimi ma non sono da sottovalutare: il momento “no” può finire, anche perché il potenziale del team è da metà classifica. «E negli ultimi due incontri avrebbe meritato di più», ha detto Tesser.



«Pensiamo a un match alla volta»: Attilio Tesser rifiuta di alzare lo sguardo e di fare discorsi relativi ai prossimi due impegni casalinghi, ideali per consolidare il primato. Il tecnico del Pordenone preferisce concentrarsi sul Renate.

«È una formazione che gioca un calcio propositivo, capace di pareggiare con Ternana e Vicenza – afferma, facendo capire che i brianzoli meriterebbero un’altra posizione in classifica –. Domani (oggi, ndr) non sarà facile. Anche perché noi non siamo brillanti fisicamente, perlomeno al momento. Ho sempre detto che tre match in una settimana rappresentano un incognita. Vedremo come stiamo prima della gara».

Berrettoni torna dal 1’ e in attacco ancora fiducia a Magnaghi, nonostante non segni da cinque partite. Il centravanti ha tutta la fiducia del tecnico. «Per lo sviluppo della nostra manovra è fondamentale – riflette –. È un ragazzo che si impegna, che gioca per la squadra, e chi si comporta così per me scende sempre in campo. Non deve preoccuparsi del

gol che manca: arriverà».

Chiusura con l’ultimo arrivato Cotroneo, che andrà in panchina. «Si è messo a disposizione, è giovane e deve crescere: in coppa Italia mercoledì 31 ottobre (con la vincente della sfida fra Triestina e Vicenza della prossima settimana, ndr) troverà spazio».