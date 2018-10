Udinese, Pozzo tiene in sella Velazquez ma gli chiede punti già a Genova

UDINE. L’ordine di scuderia arriva direttamente da Londra: Julio resta in sella. Ma dovrà produrre punti pesanti già la prossima domenica a Genova, sponda rossoblù. L’aveva spifferato il dt Daniele Pradè sabato sera, a caldo, in collegamento diretto dalla capitale inglese, lui che è il referente tecnico scelto dalla proprietà per governare la vita del club bianconero.

Gino Pozzo ha capito che il cavallo “ha rotto”, che in gergo strettamente ippico non significa che – più urbanamente – “ha stancato” nuovamente i pazienti tifosi dell’Udinese. Pazienti ed estremamente appassionati, come confermano i comportamenti e le presenze (tante) sugli spalti dello stadio Friuli.



L’Udinese “ha rotto” come un cavallo nelle gare al trotto: deve rimettersi a correre secondo le regole prima possibile. E recuperare un po’ di terreno immediatamente, perché non si può aspettare «fine novembre quando il calendario tonerà normale», come ha detto Velazquez subito dopo il ko rimediato dal Napoli.

Tanto vale mettersi in un angolino, farsi esentare d’ufficio dalle sfide – chessò – con Milan e Roma a novembre per presentarsi in campo con quelle più alla portata. Un atteggiamento che non può essere approvato dalla stanza dei bottoni, tanto che è stato fatto osservare al tecnico spagnolo durante una domenica di riflessione che ha visto Pradè seguire da vicino la consueta seduta defaticante: il rumore dei tacchetti si è mescolato, dunque, con i brontolii che rimbalzavano da oltre la Manica, anche per le scelte tattiche, sorprendenti (e sorprendentemente negative in sede di critica) proposte sabato contro Ancelotti.



Il 3-5-1-1 proposto da Velazquez al posto del 4-1-4-1 non è soltanto una questione di lana caprina, un esercizio tattico alla lavagna del calcio parlato. L’Udinese non aveva mai proposto la difesa a tre durante questa stagione e sinceramente si è visto.

Si è visto che Ekong ne ha combinato più di Pierino in un film di Alvaro Vitali, che la sua sostituzione dopo la prima disastrosa mezz’ora per «scelta tecnica» – come ha confessato lo stesso señor Julio – è stata il riconoscimento dell’imperfezione di un piano che non poteva essere difettoso contro una squadra di alto livello, spietata come lo era stata la Juventus prima della sosta.



Per quale motivo proporre questa virata tattica allora? Sarà questa la nuova frontiera dell’Udinese e quindi valeva la pena cambiare modulo già con il Napoli? Le risposte sono solo nella testa di Velazquez che sabato sera ha minimizzato parlando di tattica: «gli uomini erano gli stessi di sempre», e poi «sono vent’anni che alleno».

Sfugge dove, chissà quale era la sua squadra quando qui l’Udinese si avviava a un terzo posto alle spalle di Juventus e Inter, con la difesa a tre e un tridente là davanti, quello ideato da Zaccheroni.



Il problema del gol è sicuramente l’altro argomento sul tappeto, un argomento da affrontare con equilibrio, quello che l’Udinese deve continuare ad avere sul campo. Ma insistere su Lasagna troppo isolato là davanti è diabolico dopo averlo visto sbagliare sotto rete con Sampdoria, Bologna, Juventus o Napoli. Non ha ancora la freddezza del bomber vero.

L’ultima volta Velazquez gli ha messo Rodrigo De Paul alle spalle, ancora troppo poco, anche se non hai Teodorczyk e Machis (infortunati) in panchina. Pussetto va sistemato

là davanti, magari al fianco dello stesso De Paul per un “tridentino” nuovo di zecca. Così si potrebbero coniugare equilibrio e necessità offensive. Magari Gino Pozzo ieri glielo ha chiesto perché no. Magari stavolta ha pure risposto.