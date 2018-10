Udinese nei guai: Velazquez rischia di perdere tre pezzi

UDINE. Piove sul bagnato. Non bastano le quattro sconfitte di fila. Le richieste della società: «Servono punti anche a Genova». Velazquez rischia di perdere tre pedine in vista della prossima trasferta a Marassi, una gara che non può assolutamente gettare alle ortiche come ha fatto – allegramente – a Bologna: oltre a Teodorczyk, anche Mandragora e Fofana, infatti, sono finiti in infermeria.



Non ci voleva. L’allarme è scattato ieri, nel giorno di stacco che, complice l’anticipo di sabato contro il Napoli, è caduto occasionalmente di lunedì: secondo l’impostazione alla spagnola dettata dal tecnico di Salamanca l’Udinese 24 dopo la partita non si ferma, lavora in modo “robusto” con le riserve e seguendo il consueto schema defaticante con i titolari.

Ebbene, già domenica era emersa la prima criticità che si somma implacabile con le perplessità tattiche suscitate delle scelte del señor Julio che non ama schierare una squadra a due punte per non da pagare dazio – dice – all’equilibrio tra attacco e difesa.Il punto è che contro le due big Juventus e Napoli l’Udinese non ha fatto neppure un gol. Un po’ l’essenza del gioco del calcio. Colpa dell’arsenale offensivo (una sola punta), ma anche dell’imprecisione di Lasagna.



Ecco perché ci si aspettava una svolta con al centro l’investimento dell’estate bianconera, quel Teodorczyk costato 7 milioni, prelevato dall’Anderlecht per fare coppia proprio con il neo-azzurro. Niente da fare: il polacco non solo non ci sarà domenica contro il Genoa, ma rischia anche un lungo stop nel caso di un intervento chirurgico per risolvere il problema inguinale (un’ernia) che lo sta limitando.

Non sarà, a prescindere dalle decisioni sulla cura, un’assenza brevissima. Una considerazione che non può non essere preoccupante per una squadra inchiodata a quota 8, con un calendario complicato davanti (Genoa ed Empoli in trasferta, Milan e Roma in casa) e con poche alternative là davanti: l’acerbo Felipe Vizeu, un Pussetto che Velazquez ha dirottato contro il Napoli inspiegabilmente nel ruolo di esterno a tutto campo e il trottolino Machis, infortunato a un polpaccio. Insomma, bisognerà ripensare la formula offensiva dove bisognerà anche avere un po’ di coraggio: De Paul e Pussetto sembrano fatti apposta per giocare a sostegno di Lasagna. Non servono alchimie tattiche da stregone del calcio.



Il problema (aggiuntivo) è rappresentato, piuttosto, dai possibili forfait in quel di Genova anche di Mandragora e Fofana, assenze che toglierebbero a Velazquez due titolarissimi, considerando che l’azzurrino ha saltato una sola partita per squalifica, il franco-ivoriano neppure quella. Prima di fasciarsi la testa bisogna essersela rotta, d’accordo, soltanto oggi ci sarà il responso sui due centrocampisti, ma non si può dire che sono al meglio e che anche nel caso di un recupero in extremis non saranno al meglio.



Dietro, poi, non è che il tecnico spagnolo abbia molte alternative da sistemare al fianco di Behrami, uno che ha pure un’autonomia ridotta e difficilmente regge tutti e 90 i minuti di una partita. Barak non è in grandi condizioni psico-fisiche, sembra piuttosto giù di corda, quando entra lo fa senza quella cattiveria e convinzione che dovrebbe avere un giovane in cerca di affermazione in serie A, forse il percorso tattico tracciato da don Julio non lo coinvolge molto. Era una delle pedine chiave del 4-2-3-1 provato a lungo durante il precampionato, ora è la prima riserva della mediana. Balic, invece, è l’altra carta a disposizione,

un’incognita, visto che il croato ha appena recuperato dopo un lungo stop e adesso non ha una partita nelle gambe e nei polmoni, al pari di tanti altri bianconeri finiti nelle retrovie.Tutte nubi nere sulla testa dell’Udinese. Ancora di più su quella di Velazquez.