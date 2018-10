La Gsa regge per due quarti, poi si spegne

BOLOGNA. A Bologna, nella bolgia del PalaDozza non vinci se, dopo essere stata (bene) in partita per due quarti, nonostante tre pezzi da novanta in letargo (Powell, Cortese e Pellegrino), una squadra non cambia marcia. La marcia, con un terrificante parziale l’ha cambiata invece Bologna. Udine poi è tornata sotto, due su tre si sono svegliati Cortese e Powell (alla fine 21 punti) con orgoglio, ma Udine ha perso 81-74 e ora è in crisi.



L’inizio Gsa, dopo il minuto di raccoglimento per Gilberto Benetton (uno che ha dato tanto allo sport e al basket italiano e non solo, al netto di tragedie, ponte crollato e altro) è tutto negli occhi della tigre di Simpson, sette punti in fila. Il clima è da battaglia, la difesa di Udine no ed è un guaio perché la Effe, spinta da un palaDozza infiammato, comincia a difendere forte e costringe Cavina anche alla zona.

Prima azione: tripla di Pini, un pivot, benone. Senza Mancinelli ancora ai box, il fattore è Rosselli. Manca Fantinelli? Lui fa il play, difende, gioca da sotto, schiaccia. Ma c’è una Udine che corre, buon segno. La panchina incita, buon segno. Genovese mette la tripla del sorpasso, ottimo segno: 12-16.

Simpson sbaglia un paio di tiri, Cavina lo cambia, lo applaude, lo carica a molla: sa che per passare qui c’è tanto bisogno di lui. Alla prima sirena davanti è la Fortitudo (17-16), perché i lunghi Gsa fanno una fatica enorme.

Poi? Mentre Cortese non tiene Rosselli, c’è un cuore “Vnere”, Penna, che, mentre il palazzo lo ricopre di fischi, “copre” Spanghero uscito per una botta sparando 8 punti nel quarto: 20-26 per Udine. Che ci crede. Perché Bologna ha “spauracchio” Leunen che morde solo in difesa (Powell ne sa qualcosa) e si regge oltre che su “manzo” Rosselli su un ottimo Cinciarini uscito dalla panchina. I cento tifosi Gsa, beccatissimi, fanno il loro.

La Gsa, a sprazzi no: a 6’40” dalla fine azione emblematica dei primi due quarti carichi di rimpianti: rimbalzo non controllato, l’ex Benevelli smanaccia Hasbrouck punisce da tre. Così non si vince qui. Perché Udine fa una cosa del genere almeno 4 volte in 20’. “Udine, Udine”, canta lo spicchio. La Gsa va sul + 6 (28-34), nonostante sinistri presagi per una tripla di Leunen. Simpson riprende a segnare. Dopo due quarti imperfetti la Gsa guida 32-36, niente.

Eppure Udine può farcela nella bolgia di Piazzale Azzarita, a patto che, sul tender di Cavina, caro a Pedone, salgano al più presto almeno tre desaparecidos: Powell (6 punticini), Cortese, (5) e Pellegrino (2), letteralmente ridicolizzato da Pini, non Joel Embiid. Poi, subito, un “dubbissimo” fischio su Venuto toglie dalla partita Cortese che fa il quarto fallo. Il fischio era dubbio, Venuto ha chiaramente allargato la gamba, ma…



E se Pellegrino continua nella sagra degli orrori ora si che l’Apu è appesa a un sottilissimo filo. Leunen, Rosselli e pure una bomba di Venuto danno la scossa al match. Coach Martino incita la Fossa (poi si becca pure un tecnico), come se ce ne fosse bisogno, Cavina si decide (in ritardo) a togliere Pellegrino. Sul primo e unico treno per la vittoria Udine non sale. Fermata rapida, roba di secondi d’accordo, ma, vivaddio, si poteva prenderlo quel treno accidentaccio. Pini, ancora lui, firma il primo vantaggio da minuti e minuti (45-43). Mortellaro lotta, ma viene sovrastato.

Cinciarini spara una tripla (50-45), Udine non ci capisce molto in attacco e la partita se ne va placida placida, perché se costruisci una squadra che si faccia notare per fluidità di manovra, tiro da tre e corsa e lo fai a tratti a Bologna perdi. La Effe ci crede, lotta, corre: (56-47), senza i califfoni Mancinelli e Fantinelli. Udine esce dal match con un quarto orribile perso

26-11. Nel quarto quarto i desaparecidos Cortese e Powell tornano sotto con rabbia. Udine lotta, riesce ad arrivare fino a – 4 a 1’30” dalla fine. C’è un altro treno? No. Pini uccide la partita di nuovo punto a punto. Mannaggia, non è Embiid.