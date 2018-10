Pordenone, Tesser studia l’assalto al bunker Fermana

PORDENONE. La muraglia Fermana. Nel mezzo del caos sulla sorte dei calendari di serie B e C, il Pordenone sta pensando alla delicata sfida di domenica con i marchigiani.

Una gara che l’anno scorso, assieme al match con l’Albinoleffe, fece registrare il minor afflusso stagionale (1.000 spettatori) al Bottecchia. Ma stavolta, a dispetto delle previsioni meteo nefaste, potrebbe fare registrare ben altri numeri.



Il Pordenone, infatti, vincendo, staccherebbe di 7 lunghezze la squadra che al momento è la sua più immediata inseguitrice, lanciandosi ad almeno +5 sulle seconde. Orizzonti che per schiudersi necessitano di un fattore, ovvero del modo per perforare la solida, a dir poco, retroguardia della squadra allenata da Flavio Destro.

La Fermana, infatti, vanta la seconda migliore difesa del girone: appena 4 reti subite in 8 gare. La metà – per intenderci – del Pordenone. Solo l’Alto Adige (3) ha fatto meglio, non facendo testo, per il momento, i due gol subiti dalla Ternana in sole 5 giornate.



A guidare questo fortino spesso inespugnabile (è stato così, tra gli altri, per i super attacchi di Feralpisalò e Vicenza), c’è un’autentica chioccia: uno dei portieri più esperti dell’intera categoria, il quasi quarantenne (compirà gli “anta” il prossimo febbraio) Paolo Ginestra.



La sua carriera di giramondo dei pali l’ha portato anche in serie A col Livorno e in B con Parma e Albinoleffe. Pure la Triestina (C2), ad inizio carriera, nel suo lungo curriculum. Tesser sta dunque ragionando sul miglior pacchetto offensivo da schierare al cospetto di una rivale così impenetrabile.

I neroverdi detengono la palma di miglior attacco del torneo (13 reti) e vogliono confermare la loro vena realizzativa. Puntando sulla varietà delle frecce a loro disposizione. Come successo domenica scorsa con il Renate, con gli ingressi a gara in corso di Germinale, Ciurria e del sempre più promettente Bertoli. Il risultato è noto: rimonta vincente e prima mini-fuga della stagione in testa alla classifica.



Per il match di domenica il tecnico neroverde dovrebbe recuperare (almeno in panchina) pure Gianvito Misuraca. Di mestiere non fa l’attaccante, ma è pur sempre un’altra arma da giocarsi nel corso del match. O meglio, dell’assalto alla muraglia.